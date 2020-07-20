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20.07.2020 - 03:29 | | AA

Gana'da corona virüs vaka sayısı 27 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen vaka sayısı 27 bin 667'ye yükseldi.

Gana'da corona virüs vaka sayısı 27 bini aştı

 

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 347 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 607 artarak 27 bin 667'ye ulaştığı kaydedildi.

Son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 148'e yükseldiği bildirilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 23 bin 249 çıktığı ifade edildi.

Ülkede başkent Akra 15 bin 136, Ashanti 5 bin 841, Western 2 bin 251 ve Central 1140 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 724 bini aşarken 15 bin 210 kişi hayatını kaybetti.

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