Gana'da corona virüs vaka sayısı 27 bini aştı

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 347 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 607 artarak 27 bin 667'ye ulaştığı kaydedildi.

Son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 148'e yükseldiği bildirilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 23 bin 249 çıktığı ifade edildi.

Ülkede başkent Akra 15 bin 136, Ashanti 5 bin 841, Western 2 bin 251 ve Central 1140 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 724 bini aşarken 15 bin 210 kişi hayatını kaybetti.