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22.07.2020 - 00:02 | | AA

Gana'da corona virüs vaka sayısı 28 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen vaka sayısı 28 bin 430'a yükseldi.

Gana'da corona virüs vaka sayısı 28 bini aştı

 

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 347 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 763 artarak 28 bin 430'a ulaştığı kaydedildi.

Son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 153'e yükseldiği bildirilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 24 bine çıktığı ifade edildi.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 742 bini aşarken, 15 bin 512 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da çay ocağına silahlı saldırıMalatya'da, bir çay ocağında oturan 3 kişiye, motosiklette bulunan kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet İbiş (40) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Polis ekiplerince saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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