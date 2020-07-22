Gana'da corona virüs vaka sayısı 28 bini aştı

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 347 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 763 artarak 28 bin 430'a ulaştığı kaydedildi.
Son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 153'e yükseldiği bildirilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 24 bine çıktığı ifade edildi.
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 742 bini aşarken, 15 bin 512 kişi hayatını kaybetti.
Malatya'da çay ocağına silahlı saldırıMalatya'da, bir çay ocağında oturan 3 kişiye, motosiklette bulunan kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet İbiş (40) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Polis ekiplerince saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.