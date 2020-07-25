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25.07.2020 - 18:01 | | AA

Gana'da covid-19 vaka sayısı 31 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen vaka sayısı 31 binin üzerine çıktı.

Gana'da covid-19 vaka sayısı 31 bini aştı

 

Gana Sağlık Hizmetlerinin açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 365 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 691 artarak 31 bin 57'ya yükseldi.

Son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 181 oldu. İyileşen hasta sayısı da 27 bin 801'e ulaştı.

Gana'da başkent Akra 16 bin 68, Ashanti 7 bin 267, Western 2 bin 467 ve Central 1328 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 815 bin aştı, 17 bin 159 kişi hayatını kaybetti.

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