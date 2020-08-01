Gana'da covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 bini aştı

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 382 bin 752 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 359 artarak 35 bin 501'e çıktığı kaydedildi.
Ülkede halen 3 bin 223 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 32 bin 96'ya yükseldiği aktarıldı.
Son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 182 olduğu belirtildi
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 931 bini aştı, 19 bin 726 kişi yaşamını yitirdi.
Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.