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17.08.2020 - 02:51 | | AA

Gana'da covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 40 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip corona virüsten (covid-19) iyileşenlerin sayısı 40 bin 362'ye yükseldi.

Gana'da covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 40 bini aştı

 

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 425 bin 969 Kovid-19 testi yapıldığı, vaka sayısının son 24 saatte 322 artarak 42 bin 532'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede halen 1939 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 40 bin 362'ye ulaştığı ifade edildi.

Gana'da şimdiye kadar 231 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği vurgulandı.

Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede Kovid-19 vakalarının düşüş göstermesi nedeniyle 1 Eylül'de sınırların açılabileceğini söyledi.

AFAD İstanbul'da deprem tatbikatı yaptıİstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'nde, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem anı tatbikatı yapıldı.
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