Garsona bahşiş kampanyası

ABD’de oyuncu ve şarkıcı Donnie Wahlberg’in koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan çok zor günler geçiren garsonlara fazla bahşiş bırakma çağrısı, ülke genelinde alkışlanacak bir kampanyaya dönüştü. Donnie Wahlberg’in geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı “Pandemiden en fazla zarar gören sektörler arasında bulunan restoranlarda garsonlara fazla bahşiş bırakarak bir nebze de olsa derde deva olalım” çağrısı büyük takdirle karşılandı.

ABD’de birçok kişi, garsonlara verdikleri bahşişlerin fatura görüntülerini “2020 Tip Challenge” (2020 Bahşiş Meydan Okuması) etiketiyle sosyal medyada paylaşarak herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.



Kampanyaya destek veren ünlülerden biri de “Blue Bloods” dizisinde Donnie Wahlberg’in babasını canlandıran yılların aktörü Tom Selleck (75) oldu. Tom Selleck’in New York’ta gittiği bir İtalyan restoranında garsonlara 2020 dolar (15 bin lira) bahşiş bıraktığı belirtildi. Kampanya sürerken garsonlar mutluluklarını paylaştı. Birçok garson kampanyanın etkisiyle bazı müşterilerin bıraktığı yüksek bahşişleri görünce şoke olduklarını, ancak zor zamanlar geçirdikleri şu günlerde bu desteğin anlamının “çok büyük” olduğunu söyledi. Üç hafta önce başlayan söz konusu kampanyada şu ana kadar ABD genelinde 10’dan fazla restoran çalışanına toplam 10 bin dolardan fazla bahşiş bırakıldığı bildirildi.