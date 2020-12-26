MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Garsona bahşiş kampanyası
ABONE OL
26.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Garsona bahşiş kampanyası

ABD’li sanatçı Donnie Wahlberg’in salgından olumsuz etkilenen garsonlara fazla bahşiş bırakma çağrısı kampanyaya dönüştü. Ünlü aktör Tom Selleck de bir restoranda garsona 2020 dolar (15 bin TL) bahşiş bırakarak hem para hem de mutluluk dağıttı

Garsona bahşiş kampanyası

ABD’de oyuncu ve şarkıcı Donnie Wahlberg’in koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan çok zor günler geçiren garsonlara fazla bahşiş bırakma çağrısı, ülke genelinde alkışlanacak bir kampanyaya dönüştü. Donnie Wahlberg’in geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı “Pandemiden en fazla zarar gören sektörler arasında bulunan restoranlarda garsonlara fazla bahşiş bırakarak bir nebze de olsa derde deva olalım” çağrısı büyük takdirle karşılandı.
ABD’de birçok kişi, garsonlara verdikleri bahşişlerin fatura görüntülerini “2020 Tip Challenge” (2020 Bahşiş Meydan Okuması) etiketiyle sosyal medyada paylaşarak herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.

Kampanyaya destek veren ünlülerden biri de “Blue Bloods” dizisinde Donnie Wahlberg’in babasını canlandıran yılların aktörü Tom Selleck (75) oldu. Tom Selleck’in New York’ta gittiği bir İtalyan restoranında garsonlara 2020 dolar (15 bin lira) bahşiş bıraktığı belirtildi. Kampanya sürerken garsonlar mutluluklarını paylaştı. Birçok garson kampanyanın etkisiyle bazı müşterilerin bıraktığı yüksek bahşişleri görünce şoke olduklarını, ancak zor zamanlar geçirdikleri şu günlerde bu desteğin anlamının “çok büyük” olduğunu söyledi. Üç hafta önce başlayan söz konusu kampanyada şu ana kadar ABD genelinde 10’dan fazla restoran çalışanına toplam 10 bin dolardan fazla bahşiş bırakıldığı bildirildi.

Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CHP’li vekile şantaj yapanlar tutuklandı

CHP’li vekile şantaj yapanlar tutuklandı

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Ankara'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Ankara'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet