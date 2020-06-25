Gecikmeli kutlama

Başkent Moskova’da Kızıl Meydan’da düzenlenen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve 13 ülkeden gelen heyetler katıldı. Daha önce 9 Mayıs olarak planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen etkinlikte 14 bin asker yer aldı. Törende koronavirüse karşı önlem alındı.