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25.06.2020 - 07:00 |

Gecikmeli kutlama

Rusya ‘Zafer Günü’nü koronavirüs nedeniyle gecikmeli kutladı. Rusya’da Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı zafer kazanmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni yapıldı.

Gecikmeli kutlama

Başkent Moskova’da Kızıl Meydan’da düzenlenen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve 13 ülkeden gelen heyetler katıldı. Daha önce 9 Mayıs olarak planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen etkinlikte 14 bin asker yer aldı. Törende koronavirüse karşı önlem alındı.

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