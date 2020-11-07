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07.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Gelecek erken geldi

Kuzey Kutbu’nda 2018’de bir buz kütlesine bir gemideki kişiler tarafından zaman kapsülü yerleştirildi. 50 yıl sonra bulunması ümit edilen kapsül, küresel ısınmanın etkisiyle 2 yılda İrlanda kıyılarına vurdu

Gelecek erken geldi

İrlanda’nın Donegal kentinde sahilde sörf yapan Sophie Curran ve Conor McClory, kıyıda demir bir kapsül buldu. Önce kapsülün bomba olmasından endişelenen ikili, cismin dışındaki Rusça yazıyı çevirmesi için bir arkadaşlarından yardım istedi. Bunun üzerine cismin, 2018 yılında Kuzey Kutbu’na turist götüren “50 Yıllık Zafer” adlı Rus gemisinin yolcuları tarafından buzullara bırakılan bir “zaman kapsülü” olduğu anlaşıldı. Kapsülde mürettebat ve geminin fotoğrafları, mektuplar, menüler, güzergahlar ve askeri rozet bulan Curran ve McClory, gemideki mürettebattan biriyle temasa geçti.

Gelecek erken geldi




Buzlar çok hızlı eriyor

Söz konusu buzuldan 4 bin kilometre uzaklıktaki Donegal’da kapsülün bulunduğunu öğrenince şaşıran gemideki görevli, “Biz kapsülü 50 yıl sonra bulunması umuduyla 2018’de Kuzey Kutbu’nda 90 derecelik noktada buza yerleştirmiştik” dedi. Böylece kapsülün arka planını öğrenen İrlandalı ikiliden Conor McClory şunları söyledi: “Kapsülü buzulun içine yerleştirdiklerini öğrendiğimizde şoke olduk. Çünkü 50 yıl sonra bulunması ümit edilen kapsülü sadece 2 yıl sonra İrlanda’da bulmamız, küresel ısınmanın etkisiyle buzulların çok hızlı eridiğini gösteriyor. Bu korkunç bir durum. Biz iklim değişikliğiyle ilgilenen insanlar olarak herkesin bu olayı öğrenip, çevrenin korunması için ellerinden geleni yapmalarını istiyoruz.”

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