Geleli 20 gün olmuş!

Fransa’nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi’nde gerçekleştirilen saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard’in paylaştığı bilgilerde, saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül’de İtalya’nın Lampedusa Adası’na ve 9 Ekim’de Fransa’ya geldiği kaydedildi.

Saldırıyı düzenleyen Brahim Aioussaoi’nin geçen ay bir göçmen teknesiyle İtalya’nın Lampedusa adasına gittiği, İtalyan Kızılhaçı’nın kendisine verdiği bir belgeyle daha sonra Fransa’ya giriş yaptığı tespit edildi. Fransız savcılar, Aioussaoi’nin, İtalya’dan trenle Nice’e gittiğini belirtti. Savcıların yaptığı açıklamaya göre Aioussaoi üç bıçak, iki telefon ve bir Kur’an taşıyordu.

‘Radikal değildi’

Aioussaoi’nin saldırıyı gerçekleştirmeden önce Notre Dame Kilisesi önünde ailesiyle bir görüntülü görüşme gerçekleştirdiği de ortaya çıktı. Saldırganın Tunus’taki aile üyeleri, Aioussaoi’nin bir saldırı gerçekleştireceği konusunda hiçbir emare olmadığını ifade etti. Kardeşi, saldırganın daha önce radikal olmadığını ve diğer görüşlere saygı duyan bir insan olduğunu belirtti.

Saldırıda hayatını kaybeden kişilerin de kimliği ortaya çıktı. Kilise memuru 54 yaşındaki Vincent Loques ve 44 yaşındaki üç çocuk annesi Simone Barreto Silva’nın kimlikleri açıklandı. Üçüncü kişinin ise kimliği henüz açıklanmadı. Brezilya doğumlu olan Silva’nın son sözlerinin “Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin” olduğu öğrenildi. Silva’nın saldırganın darbelerine rağmen kilise dışına çıkarak bir kafeye sığındığı ve burada hayatını kaybetmeden önce alarmı çaldığı da ortaya çıktı.

Saldırıya ilişkin 47 yaşındaki bir kişinin saldırganla temasta olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılırken, terör kapsamında soruşturma başlatmıştı.

‘BAŞKA SALDIRILAR MUHTEMEL’

Nice’e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olayla ilgili olarak “İslamcı terör saldırısı” ifadesini kullandı. Macron, “Fransa’nın değerlerinden vazgeçmeyeceğini ve teröre asla teslim olmayacağını” söyledi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise, ülkede başka saldırıların meydana gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi ve “İslamcı ideolojiye karşı savaş halindeyiz” dedi. Darmanin “Bir dine karşı savaşmıyoruz” derken, ‘Kültürel kodunu, yaşam tarzını, duyguları canlandırmayı terör yoluyla empoze etmek isteyen bir ideoloji’ye karşı savaştıklarını ifade etti. Darmanin, “Bu korkunç saldırılar gibi başka olayların olduğunu ve olacağını anlamamız gerekiyor” ifadelerini de kullandı.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Fransa’da eski Cumhurbaşkanı François Hollande, teröristler ile Müslümanların karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Hollande, LCI televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada, Nice’deki kiliseyi hedef alan, ortaokul öğretmeni Samuel Paty’yi öldüren teröristlerin dinler arası savaş çıkarmayı amaçladığını söyledi. “Bu teröristleri Müslümanlardan ayırt etmeliyiz” ifadesini kullanan Hollande, bu şekilde bir hatanın kendilerini istenmeyen bir çatışmanın içine çekeceği uyarısı yaptı. Hollande,

ülkedeki saldırılara karşı ulusal birlik içinde olunması gerektiğini dile getirdi.

'AVİGNON SALDIRISI TERÖR DEĞİL'

Fransa, Avignon’daki “aşırı sağ” motifli saldırı girişimini, terör saldırısı olarak soruşturmayacak.

Cumhuriyet Savcısı Philippe Guemas da polislerce silahını bırakmadığı gerekçesiyle vurularak öldürülen şüphelinin üzerinde aşırı sağcı Kimlik Hareketi’ne ait “Avrupa’yı savun” yazılı yelek bulunduğunu belirterek, saldırganın “psikolojik bakımdan sorunlu” olduğunu, bu sebeple olayın terör saldırısı olarak soruşturulmayacağını açıkladı. Saldırıya maruz kalan kişi kendisine silah doğrultanın Kimlik Hareketi’ne ait kıyafet giydiğini doğruladı ve silahı doğrultmadan önce Nazi selamı verdiğini ifade etti.