Gelinliğini kraliçeden ödünç aldı

Salgın nedeniyle Windsor Kalesi’nde küçük bir tören yapıldı. Çiftin resmi düğün fotoğrafları da dün yayınlandı. Fotoğrafların birinde sadece gelinle damat

yer alırken, diğerinde çift ile poz veren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (94) ve eşi Prens Philip’in (99) de sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Prenses Beatrice’in gelinliğini babaannesi olan Kraliçe 2. Elizabeth’ten “ödünç aldığı” açıklandı. Beatrice’in gelinliğe dönüştürdüğü elbiseyi, Kraliçe 2. Elizabeth 1962’de bir film galasında giymişti. Beatrice’in taktığı tacı da Kraliçe 2. Elizabeth’in 1947 yılında evlendiğinde kullandığı, tacın sahibinin ise Kraliçe Mary olduğu belirtildi. Hakkında 18 yaşından küçük kızlara yönelik cinsel istismar suçlaması bulunan Prens Andrew fotoğraflarda yer almadı.