25.09.2020 - 07:00 |
‘Gelirken bavullar dolusu kirli getiriyorlar!’
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD ziyaretlerine kasıtlı olarak bavullar dolusu kirli çamaşır getirdiği iddia edildi. “Washington Post”un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, pek çok Washington ziyaretinde kirli çamaşırlarını ABD Başkanı’nın Konukevi’ne ait çamaşırhanede ücretsiz yıkattı.
Yabancı liderlerin çok meşgul olduklarından, ücretsiz yıkama hizmetinden pek yararlanmadığını belirten bir ABD’li yetkili, “Bize temizlememiz için gerçekten bavullar dolusu kirli çamaşır getirenler sadece Netanyahular. Bunu birçok ziyaretlerinde yaptıkları için kasti olduğu aşikar” dedi.
İsrail’in Washington Büyükelçiliği, kirli çamaşır yıkatma suçlamalarını reddetti ve bunu, “Netanyahu’nun, Başkan Donald Trump’ın arabuluculuğunda Beyaz Saray’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’le imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına gölge düşürme çabası” olarak niteledi.