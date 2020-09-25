‘Gelirken bavullar dolusu kirli getiriyorlar!’

Yabancı liderlerin çok meşgul olduklarından, ücretsiz yıkama hizmetinden pek yararlanmadığını belirten bir ABD’li yetkili, “Bize temizlememiz için gerçekten bavullar dolusu kirli çamaşır getirenler sadece Netanyahular. Bunu birçok ziyaretlerinde yaptıkları için kasti olduğu aşikar” dedi.

İsrail’in Washington Büyükelçiliği, kirli çamaşır yıkatma suçlamalarını reddetti ve bunu, “Netanyahu’nun, Başkan Donald Trump’ın arabuluculuğunda Beyaz Saray’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’le imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına gölge düşürme çabası” olarak niteledi.