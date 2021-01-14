Gemileri drone kontrol edecek

Söz konusu ‘drone’lar, tamamen otonom bir şekilde gemilerde arama-kurtarmadan, üç boyutlu haritalamaya, yük gemilerinin insansız muayene edilmesine ve limana demir atmaları gibi işlerde kullanılacak.Danimarka’nın Aarhus Üniversitesi’nde Robotik Yapay Zeka Bölümü Başkanı Türk bilim insanı Doç. Doktor Erdal Kayacan denizcilik sektöründe çığır açacak insansız hava araçlarıyla en ileri yapay zeka algoritmalarını kullanarak tamamen otonom şekilde çalışacak yeni bir proje başlattı. Söz konusu ‘drone’lar, tamamen otonom bir şekilde gemilerde arama-kurtarmadan, üç boyutlu haritalamaya, yük gemilerinin insansız muayene edilmesine ve limana demir atmaları gibi işlerde kullanılacak.



Kazalar azalacak



Erdal Kayacan ve Prof. Dr. Claus Melvad ile Danimarkalı “Upteko” şirketi işbirliğiyle başlatılan proje, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ile Odense Robotics tarafından destekleniyor. Kayacan, gemilerin rutin kontrollerini insanlardan alıp ‘drone’lara vererek, limanlardaki kazaları azaltmak ve hem iş güvenliği hem de maliyetleri düşürmek açısından projenin büyük önem kazandığını söyledi. Büyük gemilerin limana demir almasının çoğu zaman kaptanların tecrübe ve yeteneklerine bırakılan bir görev olduğunun altını çizen Kayacan, bu projede amacın, geminin üzerinde bir ‘drone’un yapay zeka algoritmasıyla gemiyle limanın yerlerini belirleyerek, ikisi arası en kısa mesafeyi bulması ve herhangi bir gemiyle olası çarpışma durumunu kaptana haber vermesini sağlamak olduğunu vurguladı.