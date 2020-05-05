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05.05.2020 - 11:37 | | DHA

Genç kız Barbie’ye özenip 20’den fazla dudak dolgusu yaptırdı!

Bulgaristan’da 22 yaşında bir genç kız oyuncak bebek Barbie’ye özenip 20’den fazla dudak dolgusu yaptırdı. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğuna inanan Andrea Ivanova daha fazla dolgu yaptırmayı planlıyor.

Genç kız Barbie’ye özenip 20’den fazla dudak dolgusu yaptırdı!

Bulgaristan’da yaşayan 22 yaşında “Gerçek bir Barbie '' olarak adlandırılan Andrea Ivanova 20'den fazla dudak dolgusu yaptırdı.

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğuna inanan Ivanova daha fazla dolgu yaptırmayı planlıyor. “Bazı doktorlar bu büyüklüğün yeterli olduğunu düşünüyor fakat ben daha fazla dolgu yaptırmak istiyorum” ifadelerini kullanan Ivanova, “Doktorum yeniden dolgu yapacağını fakat 2 ay beklemek zorunda olduğumu söyledi. Tek amacım dudağımın eşşiz olması” diye konuştu.

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