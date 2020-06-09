George Floyd bugün toprağa veriliyor

ABD'nin Minneapolis şehrinde polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd bugün toprağa verilecek. Floyd, Houston’ın Pearland bölgesindeki Houston Memorial Gardens mezarlığında annesinin yanına defnedilecek.

Floyd’un cenazesi dün Fountaion of Praise kilisesinde ziyarete açıldı ve binlerce kişi kiliseye akın etti. Floyd’un doğduğu ve büyüdüğü şehirler olan Raeford ve Houston'da anma törenleri düzenlendi.

Pazartesi günü Houston’da kilisedeki törene katılanlardan biri Teksas eyaleti Valisi Greg Abbott oldu. Abbott, Floyd’un ailesiyle polis teşkilatının reformu konusunu da görüşeceğini söyledi.

Abbott “Floyd bir hiç uğruna ölmedi. Onun hayatı, Amerika ve Teksas’ın bu trajediye nasıl bir karşılık verdiğinin yaşayan bir mirası olacak” dedi.

Demokrat Parti’nin bu yıl yapılacak seçimlerdeki başkan adayı Joe Biden da Houston’da Floyd’un akrabalarıyla bir saatten uzun süren bir görüşme yaptı.

Öte yandan Floyd’u gözaltına alırken yaklaşık dokuz dakika dizini boynuna bastırarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 2. derece cinayetle suçlanan polis memuru Derek Chauvin, dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Chauvin, duruşmaya, bulunduğu yüksek emniyetli hapishaneden video konferans sistemiyle katıldı. Chauvin’in bir sonraki duruşması 29 Haziran’da yapılacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın göstericilerin ''polis teşkilatı dağıtılsın'' çağrısını dehşetle karşıladığını dile getirdi. Sözcü, Trump’ın bu konuda farklı seçenekleri değerlendirdiğini söyledi, ancak detay vermedi.

Floyd’un öldüğü Minneapolis şehrinde Kent Konseyi’nin 12 üyesinden 9’u polis teşkilatının kapatılması yönünde oy kullanacaklarını söylemişti.

Konsey üyelerinden Alondra Cano, haftasonu Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şehrin polis teşkilatının iyileşebileceğine inanmadıklarını, bu nedenle kapatılması yönünde oy kullanacaklarını belirtti.

California Valisi Gavin Newsom da polisin eğitimleri sırasında boğaza bastırarak zanlıyı etkisiz hale getirme metodunun programdan çıkarılması talimatını verdi.

Denver Polis Teşkilatı da zanlının boğazına bastırarak etkisiz hale getirme yönteminin tamamen yasaklandığını açıkladı. Ayrıca SWAT birimlerinin operasyonları sırasında üzerlerindeki kameraları çalıştırmaları talimatı verildi.

Kaynak: Amerika'nın Sesi