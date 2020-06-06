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06.06.2020 - 20:50 | | AA

George Floyd için ikinci cenaze töreni düzenlendi

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd için olayların yaşandığı Minneapolis kentindeki ilk cenaze töreninin ardından doğum yeri North Carolina'da ikinci tören düzenlendi.

George Floyd için ikinci cenaze töreni düzenlendi

 

Floyd'un cenazesi, Minneapolis'ten North Carolina'ya getirildi.

George Floyd'u anmak isteyen akrabaları ve binlerce kişi, sabah cenaze töreni için Raeford kentinde toplandı.

Törenin yapılacağı kilisenin önünde uzun kuyruklar oluşurken, alanda protestolara müsaade edilmedi.

George Floyd'un cenazesi, son olarak memleketi Texas'a gönderilecek. Defin işlemi, 9 Haziran'da Houston'da yapılacak.

Canı isteyince yasak dinlemediMersin'in Tarsus ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkarak, 2 liralık karsambaç tatlısı yiyen Mehmet Toprak'a polis ekiplerince 799 lira ceza yazıldı.
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