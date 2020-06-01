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01.06.2020 - 23:43 |

George Floyd'un otopsi raporu açıklandı

Gelen son dakika haberlerine göre; ABD'yi ölümüyle ayağa kaldıran George Floyd'un otopsi raporu açıklandı. Bağımsız bir heyet tarafından yapılan ve sonuçları Minneapolis'te açıklanan ilk otopsi sonucuna göre George Floyd'un boğulma sonucu öldüğü belirlendi

George Floyd'un otopsi raporu açıklandı

 

BBC Türkçe'nin haberine göre bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopsi sonucu George Floyd'un, boğularak öldüğü açıklandı. Adli patoloji uzmanı Dr. Michael Baden, devam eden bir kalp sorununun Floyd'un ölümünde etkili olmadığı sonucuna varıldığını açıkladı. İlk otopsi sonucu Minneapolis'te açıklandı.

George Floydun otopsi raporu açıklandı

FLOYD'UN AİLESİNDEN ŞİDDET KARŞITI AÇIKLAMA

Terrence Floyd, kardeşi George Floyd’un Minneapolis’te bir hafta önce öldürüldüğü ve şimdi taziye alanına dönüştürülen olay yerine gitti. Oldukça duygulandığı gözlenen Terrence Floyd, burada diz çökerek dua etti. Protestoculardan barışçıl kalmalarını isteyen Floyd, kardeşinin onun adına şiddet eylemlerinin düzenlenmesini istemeyeceğini ve bunların kardeşini geri getirmeyeceğini söyledi. Floyd, “Benim ailem barışçıl bir aile. Benim ailem Tanrı’dan korkar” dedi.

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