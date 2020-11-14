MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Gerçek ortaya çıktı! Bir ülke büyük panik yaşamıştı
ABONE OL
14.11.2020 - 03:22 | | AA

Gerçek ortaya çıktı! Bir ülke büyük panik yaşamıştı

Kanada'nın Montreal bölgesinde, bilgisayar oyunu firması Ubisoft'un genel merkezine büyük bir polis operasyonu ile sonuçlanan ihbarın sahte olduğu ortaya çıktı.

Gerçek ortaya çıktı! Bir ülke büyük panik yaşamıştı

Montreal'in Mile End bölgesinde bilgisayar oyunu üreticisi şirketin merkez binasında polis tarafından yapılan geniş çaplı operasyonun, 911 acil yardım hattına gelen sahte bir ihbar sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Montreal polisi tarafından yapılan açıklamada, baskının ''sahte ihbar'' üzerine yapıldığı doğrulandı.

Gerçek ortaya çıktı Bir ülke büyük panik yaşamıştı

Yaklaşık iki saat önce, St-Laurent Bulvarı'ndaki teknoloji şirketinin binası önünde çok sayıda polis memuru ağır silahlarla konuşlanmış, muhtemel yaralanmalar için olay yerine ambulanslar çağrılmıştı.

CBC-Kanada televizyonu sıcak gelişmeyi, ''St-Laurent Bulvarı üzerindeki Ubisoft binalarından birinde büyük bir operasyon sürüyor, polis herhangi bir yaralanma veya tehdit tespit edilmediğini açıkladı.'' ifadeleriyle duyurmuştu.

Sosyal medyada, binanın çatısında endişe ile bekleyen çok sayıda kişinin polis tarafından gözaltına alındığını gösteren görüntüler yer almıştı.

Gerçek ortaya çıktı Bir ülke büyük panik yaşamıştı

Kanada'da dev oyun şirketinde çalışanlar rehin alındı!Kanada'nın Montreal kentinde oyun firması olan Ubisoft'un çalışma binası bir grup tarafından basıldı. Grup, şirketin tüm çalışanlarını rehin aldı ve çatıya çıkardı. O anlar ise kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu

2 otomobil 4 metrelik köprüden aşağı uçtu

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

İstanbul'da hareketli gece! 15 kişi kurtarıldı

İstanbul'da hareketli gece! 15 kişi kurtarıldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet