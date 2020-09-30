Gergin bekleyiş...

Azerbeycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleşen çatışmalar dün de devam etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermeni güçlerin, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü aktarılırken, sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa, Dağlık Karabağ güçlerinin çatışmalarda Azerbaycan’a ait 2 helikopteri düşürdükleri açıklandı.

Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı. Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı 30’a yaklaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu topçu birliklerinin Ermeni mevzilerini vurduğu yeni görüntüleri yayınladı. Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait bir motorlu piyade alayının tümüyle imha edildiğini duyururken, Ermeni tarafı, bu açıklamayı yalanladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamada da, Terter ilinin Hasankaya yerleşim biriminin yakınlarında konuşlanan Ermenistan’ın 6’ncı Motorize Alayının 1’inci Taburunun mevzilerinin top atışlarıyla vurulduğu belirtildi. Açıklamada, ağır kayıplar veren Ermeni güçlerin, ölü ve yaralıların tahliyesi için bile araç bulmakta güçlük çektiği kaydedildi. Çatışmalarda resmi rakamlara göre Dağlık Karabağ’a ait 84 asker hayatını kaybetti. 12’si Azerbaycanlı olmak üzere 14 sivil de ölenler arasında. Azerbaycan şu ana kadar resmi olarak asker kaybına ilişkin açıklamada bulunmadı.

Seferberlik ilanı

Bununla birlikte iki ülkede de çatışmanın daha da büyümesi ve bir savaşa dönüşmesi ihtimaline karşı hazırlık yapılıyor. Ermenistan sıkıyönetim ve seferberlik, Azerbaycan ise kısmi seferberlik ilan etti. Ermenistan hükümeti, seferberlik için 18 yaşın üzerindeki tüm erkeklerin ülkeyi terk etmelerini yasakladı. Rusya merkezli yarı resmi haber ajansı Tass’a göre, Ermenistan kabinesi, seferberlik listesinde bulunan 18 yaş üstü tüm erkeklerin ülkeyi terk etmemelerini öngören kararı kabul etti. Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın fiili lideri Arayik Harutyunyan ise, “18 yaşından büyükler için sıkıyönetim ve genel seferberlik kararı aldım” ifadelerini kullandı.

F-16 iddiasına çifte yalanlama

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan’a ait Su-25 savaş uçağını vurduğu ve pilotun hayatını kaybettiği iddiası hem Ankara hem de Bakü tarafından yalanlandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın iddiasını yalanlayarak Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki çatışmada taraf olmadığını belirtti. Aliyev, “Türkiye’nin çatışmalarda taraf olmasıyla ilgili Ermenistan tarafından yapılan söylentiler provokasyon içeriyor. Bunlar yalan haberdir. Türkiye, kardeş ülkemiz ve müttefikimizdir. Çatışmaların başladığı anda, Türkiye, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ve diğer yöneticiler seviyesinde Azerbaycan’a ve uluslararası hukuka yönelik destek verdi” dedi. “Türkiye, Ermenistan’la çatışmada taraf değil, Azerbaycan’a sadece moral destek sağlıyor” diyen Aliyev, Türk yönetimi ve halkına minnettar olduğunu dile getirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da “Türkiye Ermenistan’ın uçağını vurmadı. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin” dedi.

Merkel’den diplomasi atağı

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Dağlık Karabağ’da gerçekleşen çatışmalarla ilgili, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la görüşmelerde bulundu. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, görüşmelerde iki ülke arasındaki çatışmanın seyrinin ele alındığı, Alman Şansölye’nin iki taraftan da derhal silahları susturmalarını talep ettiği vurgulandı. Merkel’in, tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun bunun için en uygun platform olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Merkel’in komşu ülkelerden de barışçıl çözüme katkı sunmalarını istediği belirtildi.

Rusya: Yakından takip ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ’daki gelişmelerin derin şekilde analiz edilmesi gerektiğini belirterek, “Tüm gelişmeleri izliyoruz. Bu bilgileri gelecekteki yaklaşımımızı oluşturmak ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ndeki (KGAÖ) ortaklarımızla atılacak adımları belirlemek için kullanıyoruz” dedi. Peskov, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı düzenlediği saldırılarla Dağlık Karabağ’da artan gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu. Dağlık Karabağ’da kısa sürende ateşkes sağlanması gerektiğini belirten Peskov, “Bölgedeki ülkelere yönelik askeri destek içeren açıklamalar ateşe benzin döküyor. Buna kategorik olarak karşıyız” diye konuştu. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Peskov, şunları kaydetti: “Dağlık Karabağ’da yaşanan gelişmelerin derin şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Tüm gelişmeleri izliyoruz ve bu bilgileri gelecekteki yaklaşımımızı oluşturmak ve KGAÖ’deki ortaklarımızla atılacak adımları belirlemek için kullanıyoruz. Başta Türkiye gibi ortaklarımız olmak üzere tüm ülkeleri, muhalif tarafları ateşkese ve bu uzun süredir devam eden çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl çözümüne dönmeye ikna etmek için her şeyi yapmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Paşinyan ile Putin görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Karabağ’daki çatışmalardan duyduğu derin endişelerini dile getirdiği görüşmede, çatışan tarafların acilen ateşi kesmelerine ihtiyaç olduğuna vurgu yapıldığı belirtildi.