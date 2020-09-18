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18.09.2020 - 10:47 | | İHA

Geri geri giderken güvercin besleyen adamı ezdi!

Rusya’da yaşlı bir adam güvercinlere yem attığı sırada geri geri gelen kamyonun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Geri geri giderken güvercin besleyen adamı ezdi!

Rusya'nın Habarovsk bölgesinde yaşlı bir adam, yanında getirdiği yemle güvercinleri besliyordu. Bu sırada sokakta bulunan bir kamyon geri geri gelmeye başladı. Kamyon sürücüsü, yaşlı adamı fark etmeyerek hızla aracıyla üzerinden geçti. Yaşlı adam yerden kalkmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kamyon sürücüsü ve sokakta bulunan bir kişi ise yaşlı adamın ezildiğini fark edince yardıma koştu.

EZİLEN YAŞLI ADAMIN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Olay yerine ambulans çağrılırken, üzerinden kamyon geçen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk yapılan incelemede yaşlı adamın vücudunun birçok kısmında ezilme ve kırıkların oluştuğu ve iç organlarında zedelenme olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu açıklanırken, dikkatsiz kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geri geri giden kamyon güvercin besleyen adamı böyle ezdiRusya’da yaşlı bir adam güvercinlere yem attığı sırada geri geri gelen kamyonun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.
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