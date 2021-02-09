Geriye bu fotoğraf kaldı! 3 gün arayla acı haber

İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki Partington kasabasında yaşayan ve 70 yıllık evli olan Derek ve Margaret çifti, kaldıkları Trafford Hastanesinde 3 gün arayla hayatını kaybetti. Derek Firth, 31 Ocak'ta hayatını kaybederken, Margaret Firth ise 3 Şubat'ta yaşamını yitirdi. Çiftin son fotoğrafı ise hastane odasında son kez el ele tutuştukları an oldu.

14 YAŞINDAN BERİ BİRLİKTELERDİ

İngiliz medyasına konuşan Derek ve Margaret çiftinin kızı Barbara Smith, annesi ve babasının hastanede ayrı bölümlerde kaldığını, buluşma anlarının hüzünlü olduğunu ifade etti. Çiftin 14 yaşından beri birlikte olduğunu ifade eden Smith, İkisinin de sağlık sorunları vardı. Koronavirüse ilk annem yakalandı. Hastanede onu ziyaret etmeye gittiğimizde babamın da koronavirüse yakalandığını düşünüyoruz. Ama gelmemeyi asla kabul etmezdi. Hayatlarının sonlarına kadar birbirlerini sevdiler dedi.