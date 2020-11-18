Gitmeden İran’ı vurmak istedi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevinin son haftalarında İran’ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığı iddia edildi. New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, 4 yetkili, ABD Başkanı Trump’ın geçen hafta perşembe günü Oval Ofis’teki toplantıda, İran’ın nükleer tesislerine saldırmak için seçenek aradığını belirtti. Habere göre, başkanlık seçimlerini Demokrat Aday Joe Biden’a karşı kaybeden mevcut ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, İran’ın Natanz’daki en büyük nükleer tesisine askeri saldırı düzenlenmesi ‘seçeneklerini’ gündeme getirdi.

Toplantıyı terk etti

Trump’ın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley tarafından söz konusu talebinin kapsamlı bir çatışmaya yol açabileceği ve İran ile tansiyonu yükseltebileceği uyarısında bulunularak vazgeçirildiği kaydedildi. Haberde, “Bir dizi kıdemli danışman, Başkanı böylesi askeri bir adımı atmaktan vazgeçirdi” ifadesine yer verildi. Haberde ayrıca, askeri harekatın getireceği riskler anlatıldıktan sonra, ‘Trump’ın füze saldırısının masadan kalktığını bildiği için toplantıyı terk ettiği’ da belirtildi. Öte yandan, Beyaz Saray yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı. Görüşmeyle ilgili bilgi sahibi bir yetkili, Trump’ın, İran’ın diğer varlıklarına ve müttefiklerine karşı hala harekete geçebileceğini söyledi.

Trump’ın talebinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 11 Kasım’da İran’ın nükleer programına ilişkin yayımladığı raporun ardından gelmesi dikkati çekti. Raporda, Tahran’ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun nükleer anlaşmada belirlenen seviyenin çok üstünde olduğu, uranyum zenginleştirme limitini aşmaya devam ettiği belirtilmişti.

İran tepkili

İran yönetimi ise habere tepkili. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ‘İran topraklarına yönelik bir Amerikan saldırısının ezici bir yanıtla karşılanacağını’ ifade etti. Rebii, ABD’nin bölgede ve dünyada ‘yeni bir güvensizlik yaratmasını’ beklemediğini söyledi. ABD Dışişleri bakanı Mike Pompeo’nun bugün İsrail’de görüşmeler yapması bekleniyor. Bu görüşmenin zamanlaması da dikkat çekti. Zira İsrail uzun zamandır İran’a yönelik sert adımlar atılmasını talep ediyordu. İddialarla ilgili görüş bildiren İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ‘İranlıların yerinde olsam rahat olmazdım’ ifadesini kullandı. Steinitz, İran’ın uranyum zenginleştirmeye devam etmesi durumunda ‘ABD ya da başka bir ülkenin askeri gücüyle karşılaşmak zorunda kalabileceğini’ belirtti.