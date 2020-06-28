Gizli partiler 2. dalgayı getirebilir!

Avrupa genelinde koronavirüs nedeniyle aylarca süren karantinanın ardından kuralların esnetilmesi üzerine evde kalmaktan bunalan binlerce kişinin “gizli yaz partilerine” yönelmesi kıtada ikinci bir Kovid-19 dalgası korkusuna neden oldu. Koronavirüsle mücadelede Avrupa’nın en başarılı ülkelerinden olan Portekiz’de binden fazla kişinin bir plaj partisine katılması nedeniyle Başkent Lizbon’da vakalar hızla arttı. Bunun üzerine hükümet bazı kısıtlamaları tekrar uygulamaya koydu. Bu hafta Fransa’nın başkenti Paris’te ve İngiltere’nin başkenti Londra’da polis, yasadışı olarak parti düzenleyen yüzlerce kişiyle karşı karşıya geldi. Son haftalarda korkutucu vaka artışlarının olduğu Almanya’nın başkenti Berlin’de de bu ay 100’den fazla polis, bir protesto gösterisinden 3 bin kişilik partiye dönüşen organizasyonu dağıtmak için uğraştı.

Uzmanlar, insanların partilere ve yasadışı toplanmalara olan ilgisinin pandemi ile savaşta kıtada kaydedilen ilerlemeyi silebileceği konusunda uyardı. Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 9 milyona ulaşırken, yaklaşık 500 bin kişi de salgın sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa genelindeyse ölü ve vaka sayısı bakımından Rusya, İngiltere, İspanya ve İtalya başı çekerken 2.4 milyon yakın kişi Kovid-19’a yakalandı, 190 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

ABD’de rekor vaka artışı

ABD’de son 24 saatte 45,242 yeni vaka tespit edildi ve böylece pandemi süresince görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Ülkede toplam vaka sayısının 2,4 milyona ulaştığı belirtilirken toplam ölü sayısı ise 125 bin olarak açıklandı. 16 eyalette vaka artışları devam ederken, Florida, Teksas ve Arizona eyaletlerinde günlük vaka artışlarında rekor kırıldı. Bunun üzerine, Teksas yönetimi birçok kamuya açık alanın yeniden kapatılması talimatını verdi. Florida yönetimi de cuma günü eyaletteki tüm barların ve toplu eğlence mekanlarının geçici süreyle kapatılmasına karar verdi. Yaşanan artışlardan sonra iki ayda ilk kez yapılan Beyaz Saray görev gücü brifinginde konuşan Dr. Anthony Fauci, ABD’nin virüs ile ciddi bir problemi olduğunu söyledi. Fauci, “Bazı bölgelerde ciddi sorunla karşı karşıyayız. Ülkenin bir bölgesinde olan her şey bir şekilde diğer bölgeleri de etkiliyor” dedi.

ABD’deki Michigan Gölü’nde düzenlenen parti yetkilileri çileden çıkardı. Yüzlerce kişinin botlar üzerinde ve maskesiz biçimde yer aldığı parti nedeniyle virüsün yayılması artacak.

‘Bumerang vakalar’ Brezilya’yı korkuttu

Güney Amerika’da salgının merkezi Brezilya’da geçen hafta, yeni koronavirüs vakalarının yüzde 60’ının kasabalarda görülmesi ve ülkedeki günlük ölümlerin yaklaşık yarısının küçük şehirlerde meydana gelmesi nedeniyle uzmanlar “bumerang etkisi” konusunda uyarıda bulundu. Küçük kasabalarda tedavi ekipmanlarının eksikliği nedeniyle hızla artan vakaların büyük şehirlere doğru tekrar ve daha şiddetli virüs dalgalarına neden olabileceği belirtildi. ABD’de Duke Üniversitesi’nden nörobilimci Miguel Nicolelis, “Brezilya’da büyük eyaletlere dönecek olan ‘bumerang vakalar’ bir tsunami yaratacak” dedi.

Hindistan’da vakalar bir milyonu bulabilir

Hindistan’da son 24 saatte 17 binden fazla yeni vaka tespit edilerek günlük yeni vaka sayısında yeni bir rekor daha kırıldı. Ülkede toplam vaka sayısının 500 bini geçtiği, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 15,731’e yükseldiği belirtildi. ABD’de Michigan Üniversitesi’nden profesör Bhramar Mukherjee liderliğinde kurulan COV-IND-19 isimli çalışma grubunun yaptığı araştırmada, Hindistan’da vaka sayısının 15 Temmuz’a kadar 770 bin ila 925 bin arasında bir sayıya ulaşacağı öngörüldü. 20 milyon nüfuslu ülkede pek çok bölgede hastanelerin kapastilerinin dolduğu belirtilirkeni, Hindistan’da korona virüsü görev gücü üyesi olan Dr. Manoj Murhekar, “Ölümleri önlemeye odaklanmalıyız, sayılara saplanıp kalmamalıyız” diye konuştu.

Kurallara uyulmayınca asker çağrıldı

İtalya’nın Napoli kenti yakınlarındaki Mondragone kasabasında, 700 kişinin yaşadığı apartman kompleksinde 43 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından sakinlerin kurallara uymaması üzerine askerler göreve çağrıldı. Çoğunlukla Bulgaristan göçmenlerinin yaşadığı bir apartmanda yevmiyeyle çalışanların işlerini kaybetme korkusuyla giriş-çıkış yasağına uymadığı belirtildi. İtalyan basınına göre, ordunun denetimi aldığı komplekste 15 gün binalara giriş-çıkışın yasaklanması üzerine sakinler, pencere ve balkonlarından polise sandalye gibi cisimler attı ve bir polis yaralandı.