Google, ABD'deki çalışanlarına haftada bir ücretsiz Covid-19 testi yapacak

Alphabet Inc. bünyesindeki şirket, koronavirüs salgını döneminde çalışanlarına ayrıca evden çalışma imkanı sunuyor.

Wall Street Journal'a Şirketin sözcüsü bu uygulamanın zorunluğu olmadığını, Covid-19 testi yapacak sağlık görevlilerinin söz konusu işlem için bizzat çalışanların evlerine gideceklerini açıkladı. Sözcü ayrıca ülke genelinde Google bünyesinde çalışan 90 bin kişinin bu imkandan faydalanabileceğini ve laboratuvar testlerinin de uygulamaya dahil olduğunu da sözlerine ekledi.

Sözcü, şirketin zorunlu olmasa da her çalışanın haftalık olarak test edilmesini tavsiye ettiğini söyledi.

Büyük şirketler çalışanlarına Covid-19 testi sunmaya başladı

Google daha önce yaptığı açıklamasında çalışanlarına evlerinden mesai yapma uygulamasını Eylül 2021'e kadar uzattığını açıklamıştı. ABD'de Tyson Foods Inc. ve Delta Havayolları gibi binlerce çalışanı olan büyük şirketler de personellerine periyodik olarak koronavirüs testi uyguluyor.

Google Covid-19 salgını döneminde evlerinden mesai yapan çalışanlarına özel bir şirket içi sistem geliştirdi, ancak çok fazla yoğunluk olduğu için söz konusu sistem çöktü. Google ABD dışında çalışan personelin bu erişime ulaşabilmesi için yakın bir zamanda farklı bir sistem daha kuracağını açıklamıştı.

Kaynak: Euronews