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05.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Google Maps’i 99 telefonla yanılttı

Almanya’da bir sanatçı dünyanın en çok kullanılan navigasyon uygulamalarından Google Maps’i yanıltarak boş caddeleri dolu gösterdi.

Google Maps’i 99 telefonla yanılttı

Berlin’de Simon Weckert, Google’un hayatı ne kadar etkilediğini göstermek için bir deney yaptı. Weckert, küçük bir el arabasına 99 adet cep telefonu koyarak yolun ortasında el yordamıyla çekti. Bu sayede Google Maps’te aktif olan cep telefonları sebebiyle uygulamada yeşil görünmesi gereken yollar kırmızı renkle gösterildi. Aynı saatlerde şehrin başka bir tarafından uygulamayı kullananlar söz konusu güzergahta trafik sıkışıklığı olduğunu gördü. 

Google Maps’i 99 telefonla yanılttı

Çamlıca Kulesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindiÇamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.
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