Google Maps’i 99 telefonla yanılttı

Berlin’de Simon Weckert, Google’un hayatı ne kadar etkilediğini göstermek için bir deney yaptı. Weckert, küçük bir el arabasına 99 adet cep telefonu koyarak yolun ortasında el yordamıyla çekti. Bu sayede Google Maps’te aktif olan cep telefonları sebebiyle uygulamada yeşil görünmesi gereken yollar kırmızı renkle gösterildi. Aynı saatlerde şehrin başka bir tarafından uygulamayı kullananlar söz konusu güzergahta trafik sıkışıklığı olduğunu gördü.