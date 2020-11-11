Google’ın eski CEO’su, ‘altın pasaport’la AB vatandaşı oldu

ABD merkezli haber sitesi Recode, Schmidt ve ailesinin Kıbrıs vatandaşlığının onaylandığını açıkladı. Kıbrıslı bir yayın olan Alithia’da da geçen ay Schmidt’in eşi ve kızıyla birlikte vatandaşlık hakkını kazandığının duyurulduğu belirtildi. Recode’un haberine göre, Avrupa ülkesinden ‘altın pasaport’ almak Schmidt’e Avrupa Birliği’ne serbestçe girme ve koronavirüs nedeniyle ABD vatandaşlarına getirilen bazı seyahat yasaklarını atlatma imkanı verecek. Ayrıca, Schmidt’in Kıbrıs’ta 2 milyon ile 3 milyon dolar arasında yatırım yapan yabancılara vergi indirimi sağlayan “Yatırım Yoluyla Vatandaşlık” programı sayesinde kişisel vergi avantajları da elde edebileceği ifade edildi.