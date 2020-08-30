Gören inanamadı... Birden ortaya çıktı, tam 50 metre!

Rusya'nın Arktik bölgesinde gerçekleşen büyük bir patlamanın ardından devasa bir krater ortaya çıktı.

Bilim insanları, bu 50 metrelik çukura, yaz boyunca rekor kıran sıcaklıklarla birlikte eriyen donmuş toprağın altında biriken metan gazının patlamasının neden olduğunu düşünüyor.

Aktarılanlara göre, çukur ilk olarak, Temmuz'da konuyla ilgisiz bir işten dönerken Yamal Yarımadası üzerinde uçan televizyon ekibi tarafından tesadüfen fark edildi.

Vesti Yamal Televizyonu'nun keşfinin ardından sahayı araştıran bilim insanlarına göre, buz ve toprak kütleleri patlamanın gücüyle merkez üssünden yüzlerce metre uzağa saçıldı.

Bu, 2014'ten bu yana Yamal'da saptanan ve kayıt altına alınan kendi türündeki 17. krater oldu ve söz konusu kraterler arasında en büyüğü olduğu düşünülüyor.

Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün önde gelen araştırmacılarından Dr. Evgeny Chuvilin, Vesti Yamal Televizyonu'na konuştu ve bu son çukurun "büyüklüğü ve ihtişamıyla çarpıcı" olduğunu söyledi.

Uzman bu kraterlerin "doğanın muazzam güçleri" tarafından ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Rusya Petrol ve Gaz Araştırma Enstitüsü'nden profesör Vasily Bogoyavlensky, çukuru "eşsiz" diye niteledi.

Televizyon kanalına konuşan Bogoyavlensky, "Henüz açıklamaya hazır olmadığım çok fazla ek bilimsel bilgi de taşıyor" dedi.

Bogoyavlensky, bu kraterlerin "donmuş toprakta gaza doymuş oyuklar oluştuğunda" meydana geldiğini açıkladı.

Uzman, bunların "yüksek basınçlı gazla dolmuş boşluklar" olduğunu dile getirdi.

Patlama, gaz basıncı birikerek arttığında ve üstteki donmuş toprak tabakasını deldiğinde gerçekleşiyor.

Kraterler yıllar içinde UFO'lar ve silah denemeleri gibi komplo teorilerinin doğmasına yol açtı. Ancak bilim insanları 2014'te ilk ortaya çıktığında deliklerin iç yüzünü aydınlatmaya başladı.

Kaynak: Independent Türkçe