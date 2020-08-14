Görevimiz: Şanssızlık

2 milyon sterlinlik sette hasara neden olan yangın nedeniyle çekimlere ara verildi. Motosiklet lastiğinden çıkan kıvılcımların karton malzemede yangın çıkardığı belirtilirken, olayda yaralanan olmadı. Daha önce pandemi nedeniyle ara verilen filmin çekimlerinin bu kez de yangın hasarı nedeniyle sekteye uğramasının Tom Cruise’u “hüsrana uğrattığı” belirtildi.

Serinin bir önceki filmi olan “Görevimiz Tehlike 6”nın çekimlerinde de Cruise’un ayağını kırması sonucu filmin vizyon tarihi ertelenmişti. Görevimiz Tehlike 7’nin 19 Kasım 2021’de vizyona girmesi bekleniyor.