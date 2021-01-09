Görüntüler damga vurmuştu! Yakalandılar

Amerikan Kongre binası ve çevresinde 6 Ocak günü yaşanan şiddet eylemleri sırasında, Nancy Pelosi'nin kürsüsünü binanın dışına taşıdığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Adam Johnson isimli göstericinin Florida eyaletinde yakalandığı açıklandı.

Amerikan CNN televizyonunun internet sayfasında yer alan bilgiye göre, Adalet Bakanlığının talebi üzerine gözaltına alınan 36 yaşındaki Johnson'un cuma gecesi Pinellas İlçe Hapishanesine götürüldüğü ve Kongre binasının yağmalanması suçundan yargılanacağı belirtildi.

Pelosi'nin masasını dağıtan gösterici de gözaltında

Adalet Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ABD Kongre binasının Trump yanlıları tarafından kuşatılması sırasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girip masasını dağıtan Richard Barnett'in de tutuklandığını söyledi.

Arkansas eyaletinde gözaltına alındığı belirtilen Barnett, Kongre binası baskını esnasında Pelosi'nin masasının üzerine ayaklarını uzatmış vaziyetteki fotoğrafı ile sosyal medyada en çok yer alan isimlerden biri olmuştu.

Johnson ve Barnett'in dışında, olaylarda ön plana çıkan 12 göstericinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

O DA GÖZALTINDA

ABD Kongre binasına yapılan baskında boynuzlu ve kürklü şapka ile görüntülenen ve kamuoyunda "baskının sembollerinden" biri olarak nitelendirilen Jake Angeli isimli protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kongre baskınına karışan isimlerin tespitine devam edildiği belirtildi.

6 Ocak Çarşamba günü yaşanan Kongre baskınında üstsüz şekilde, boynuzlu ve kürklü şapka ile kameralara yansıyan ve kamuoyunda "baskının sembolleri" arasında gösterilen Jake Angeli adlı kişinin de yeni tutuklanan isimler arasında olduğu kaydedildi.

Angeli, elinde taşıdığı yaklaşık 2 metrelik mızrak ve vücudundaki boyalarla objektiflere takılmıştı.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.