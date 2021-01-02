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02.01.2021 - 15:14 |

Göz damlasıyla eşini öldürmeye çalışan kadın yakalandı

ABD'nin güneyindeki Arkansas eyaletinde yaşayan Tina Glasco, normalde kızarıklıkları gidermesi için kullanılan göz damlasıyla eşini öldürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklandı.

Göz damlasıyla eşini öldürmeye çalışan kadın yakalandı

KAIT-TV'nin polisten edindiği bilgilere göre, Glasco 4 gün boyunca göz damlasını kocasının içeceklerine damlattı.

Salı günü bir ses kaydına erişen polis, burada Glasco'nun eşini öldürme planını itiraf ettiğini duydu.

56 yaşındaki kadın, çarşamba günü tutuklandı. 4 Ocak'ta da mahkemeye çıkması bekleniyor.

Cinayet teşebbüsüyle suçlanan Glasco'nun serbest kalması için yüz bin dolar (yaklaşık 740 bin TL) kefalet bedeli ödenmesi gerekiyor.

Polis, ses kaydının nasıl ele geçirildiğine ya da öldürülmeye çalışılan eşin sağlık durumuna dair bilgi paylaşmadı.

Göz damlasının içindeki tetrahydrozoline, ağızdan alınması halinde komaya dahi neden olabiliyor.

Geçen sene ocak ayında da benzer bir vaka gündem olmuş, eşini aynı yolla öldüren Lana Sue Clayton 25 yıl hapis cezası almıştı.

İlaç üreticileri de bazı ülkelerde reçetesiz sayılan göz damlalarının kesinlikle ağızdan alınmaması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Independent Türkçe

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