Gözaltı dalgası

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasıyla başlayan olaylar devam ediyor. Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, protesto gösterilerinde 1000’den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Göstericilerin düzeni sağlayan güvenlik güçlerine karşı koyduğunu ve toplu taşıma araçlarının hareketini engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğunu belirten Çemodanova, “İzinsiz gösterilere katıldıkları için 1000’den fazla kişi gözaltına alındı” ifadelerini kullandı. Belarus Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, önceki gece göstericiler ile polis arasında yaşanan olaylarda 51 kişi ve 14 güvenlik gücü mensubunun yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan dün Belarus’ta kolluk kuvvetlerinin göstericilere yönelik eylemlerine tepki gösteren kadınlar başkent Minsk’te izinsiz gösteri yaptı. Kadınların beyaz ağırlıklı giyindikleri görüldü. Ellerinde çiçekler ve kalp şeklinde beyaz zarflar bulunan kadınlar, devlet başkanlığı seçimlerinden sonra başlayan protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. Belarus’ta muhalif vatandaşlar için beyaz renk, iktidar değişikliği arzusunu sembolize ediyor.

Hafta sonu düzenlenen seçimi kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun oyların yüzde 80,23’ünü alarak kazandığının açıklanmasının ardından muhalefet yanlıları seçime hile karıştığı iddiasıyla sokaklara çıkmıştı. Protestocular, polis müdahalesine rağmen pazar gecesinden bu yana eylemlerini sürdürüyor.

‘Eskisi gibi olmayacak’

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından halkın sonuçlara güvenmeyerek sokağa çıkmasıyla değişen ülkenin atmosferini başkent Minsk’de yaşayan Olga Brodinskaya Milliyet için değerlendirdi. Polislerle sokağa çıkan eylemcileri korkutmaya çalıştıklarını belirten Brodinskaya, internete erişimlerinin kısıtlandığını ve ülkede çok korkunç şeyler olduğunu söyledi. Bu seçimden sonra neler olacağını tahmin etmenin çok zor olduğunu belirten Brodinskaya, “Söyleyebileceğim tek şey ülke artık geçmişte olduğu gibi olmayacak. Sanırım insanlar durmayacak ancak sokaklardaki şiddetli çatışmalardan bahsetmiyorum. Protestolar farklı. İnsanlar korkuyor ama yine de bu çılgın durumu barış içinde değiştirmek istiyorlar” dedi. Bu seçimin sabrın sonu olduğunu aktaran Brodinskaya, “Ne yazık ki, başkanın “gücünü” korumak için neler yapmaya hazır olduğunu görüyoruz” diye konuştu. Sokaklarda çatışmaların hala olduğuna dikkat çeken Brodinskaya, dışarı çıktığında çantasında her zaman bandaj ve oksijenli su taşıdığını söyledi. Brodinskaya, muhalefet liderlerinin tehdit aldığı için ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını ancak daha fazla şiddet görmek ve korkmak istemeyen Belarus halkının asla vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi.

AB yaptırımı gelebilir

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus’ta resmi sonuçlara göre Aleksandr Lukaşenko tarafından açık farkla kazanılan seçimlerle ilgili uyarıda bulundu. Seçim sonuçları ve çıkan olaylarla ilgili açıklamada bulunan Borrell, “Belarus makamlarının eylemlerini değerlendireceğiz ve AB’nin Belarus’la ilişkisini derinlemesine gözden geçireceğiz” dedi. “Seçimler ne özgür ne de adildi” diyen Borrell, Belaruslu gözlemciler tarafından sunulan “güvenilir raporların,” seçimlerin uluslararası standartları karşılamadığını ortaya koyduğunu söyledi. Bu sözler AB’nin Belarus’a karşı yaptırım hazırlığı olarak değerlendirildi. AB yarın yapacağı acil toplantıda Belarus konusunu da masaya yatıracak.