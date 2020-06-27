Gözaltı merkezlerinde göçmen çocuklar serbest kalıyor

ABD'de federal bir yargıç, göçmenlerin tutulduğu ve koronavirüs salgınından etkilenen üç göçmen gözaltı merkezinde kalan toplam 124 çocuğun, virüs bulaşmaması için bu merkezlerden çıkarılmasına hükmetti.

Koronavirüs vakalarının görüldüğü üç merkez Kansas, Pensilvanya ve Teksas eyaletlerinde.

Kararı alan Yargıç Dolly Gee, "Bu merkezler ateş üstünde ve yarım yamalak önlem almak için artık daha fazla vakit yok" açıklaması yaptı.

Gee, çocukların Temmuz ortasına kadar salıverilmiş olması gerektiğine hükmetti. Çocukların bazı şartlar altında salıverilen ebeveynlerinin yanında kalabileceği belirtildi.

ABD basını, bu merkezlerde kalan yüzlerce göçmenin Covid-19 olduğunu yazıyor.

Kaynak: BBC Türkçe