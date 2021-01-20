Gözler bu törende

ABD’nin başkenti Washington D.C., seçilmiş başkan Joe Biden’ın resmen görevi devralacağı devir teslim töreni için hazırlıklarını tamamladı. 6 Ocak’ta Trump destekçilerinin Kongre binasına yönelik saldırının ardından 46’ncı Başkan Joe Biden’ın yemin töreni öncesinde Washington D.C.’de yoğun güvenlik önlemleri sürüyor. Biden’ın yemin töreni için farklı eyaletlerden tam teçhizatlı 25 bin asker başkentte konuşlandırılmış durumda. Bugün TSİ 20.00’de gerçekleşecek tören öncesinde Kongre binasının etrafında bulunan National Mall parkı ve civardaki yollar kapatıldı. Beyaz Saray’ın etrafına ise barikatlar yerleştirildi.

Tören programı nasıl?

Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, Kongre binasının önünde kurulan özel platformda yemin ederek resmen görevlerine başlayacak. Biden ve Harris’e eşleri Jill Biden ve Doug Emhoff da eşlik edecek. Geleneksel olarak başkanların yemin törenlerine yaklaşık 100 bin civarında kişi davet ediliyor. Ancak bu yıl gerek koronavirüs salgını gerekse de güvenlik kaygıları nedeniyle halktan davet edilecek kişi sayısı da ciddi şekilde sınırlandırıldı.

Biden yemin ederek resmen başkan olmasının hemen ardından başkanlık dönemine dair önceliklerini açıklayacağı bir konuşma yapacak. Ülkenin milli marşı ünlü şarkısı Lady Gaga tarafından seslendirilecek. Ayrıca bir başka ünlü şarkıcı Jennifer Lopez de mini bir konser verecek. Çarşamba akşamı için de sunuculuğunu Oscar Ödüllü oyuncu Tom Hanks’in yapacağı ve birçok kanalardan canlı yayınlanacak bir program hazırlandı. Bu programa Justin Timberlake ve Bon Jovi gibi isimlerin de katılması bekleniyor.

Trump ne yapacak?

Yaşayan diğer tüm eski başkanların ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in törende olması bekleniyor.

Törene katılmayacak Donald Trump’ın vedası için Maryland eyaletindeki Andrews Üssü’nde bir etkinlik planlandı. Trump’ın destekçilerinin yanı sıra yönetiminde görev alan isimlerden oluşan bir davetli grubu belirlendi. Öte yandan Biden’ın başkanlık yemin töreninde görevli 12 Ulusal Muhafız askerinin aşırı sağcı gruplarla ilişkili olduğunun tespit edildiği ve bunların görevlerinden alındığı açıklandı.

Trump’ın adımları tersine dönecek

Donald Trump’ın döneminde alınan ve tartışma yaratan birçok kararı Joe Biden döneminde geri çevrileceği görülüyor. Bunlardan sonuncusu ise Kovid-19 önlemi olarak uygulanan seyahat yasağı oldu. Trump, önceki gün ani bir kararla Şengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Brezilya’dan ABD’ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasağının 26 Ocak’ta kalkacağını açıklamıştı.

Ancak ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Trump’ın seyahat yasağını kaldırma kararına karşı çıkarak, söz konusu yasakları kendi yönetiminin sürdüreceğini açıkladı. Biden’ın, Beyaz Saray Sözcülüğüne seçtiği Jen Psaki, Twitter hesabından, “Sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda yönetimin söz konusu (seyahat) kısıtlamaları 26 Ocak’ta kaldırma gibi bir niyeti yok, aksine Kovid-19’un yayılmasını önlemek için uluslararası seyahat konusundaki halk sağlığı önlemlerini artırmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Boru hattı iptal

Trump’ın onay verdiği tartışmalı Keystone XL petrol boru hattı da Biden döneminde sonlandırılabilir. Biden’ın ilk icraatının büyük tartışma yaratan ve çevre örgütleri ile bölge yerlilerinin engellenmesi için büyük çaba gösterdiği Keystone XL boru hattını iptal etmek olduğu öğrenildi. Kanada basınında yer alan haber doğru ise, bu karar uzun yıllardır süren çevre mücadelesi için büyük bir zafer anlamına geliyor.

Bununla birlikte Kanada’nın Alberta eyaleti Başbakanı Jason Kenney, Biden’ın projeyi iptal etmesi durumunda dava açacaklarını söyledi.

Trump’ın nükleer çanta inadı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Joe Biden’ın yemin törenine katılmayacak olması, nükleer saldırı ihtimali nedeniyle başkanların her zaman yanlarında taşıdığı ve “nükleer futbol topu” olarak adlandırılan çantanın nasıl “el değiştireceğine” ilişkin tartışma başlamasına neden oldu. İçinde nükleer saldırı planları, komuta ve kontrol sistemlerine erişim ve nükleer kodları yetkilendirme mekanizması içeren evrak çantasının, geleneksel olarak yeni başkana yemin töreninde “selefi tarafından” devredilmesi gerekiyor. Ancak Trump’ın seçim hilesi iddiasıyla görevini Biden’a devretmeme “inadı”, söz konusu çantadan iki tane yapılmasına neden oldu. CNN’in haberine göre, bugün Trump’ın yanında Florida’ya uçacak çantadaki kodlar, Biden’ın törende yemin etmesiyle birlikte diğer çantayı almasıyla etkisiz hale gelecek. Trump’ın çantası bir yetkiliyle birlikte Washington’a dönecek.

Beyaz Saray’da komple değişim

ABD’nin 46’ncı Başkanı seçilen Joe Biden ve eşinin Çarşamba günü Beyaz Saray’a taşınmasıyla Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki son izleri de silinmiş olacak. Çalışma masaları, çekmeceler, dolaplar boşaltılacak, odalar temizlenecek ve Trump’ın ekibinin yerini yeni atanan danışmanlar alacak. Ve yeni başkanın gelişiyle başlayan büyük dönüşümün ilk adımları atılmış olacak.

Yönetimin el değiştirmesiyle yaklaşık 4 bin kişi işini kaybedecek ve yerine yeni biri atanacak. ABD’de başkanlık devri sırasında boşalan görevler için ortalama 150 bin ila 300 bin arasında iş başvurusu yapıldığı bildirilirken, bu boşalan 4 bin görevden 1100’ünün Senato tarafından onaylanmasının gerektiğine dikkat çekiliyor. Dolayısıyla yeni kadroların tamamlanması bazen aylar, yıllar alabilecek.