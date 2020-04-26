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26.04.2020 - 05:57 | | AA

Güney Geçiş Konseyi, Yemen'in güneyinde özerklik ilan etti!

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etti.

Güney Geçiş Konseyi, Yemen'in güneyinde özerklik ilan etti!

GGK'nin internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de hükümetin, görevlerini yerine getirmemek konusunda ısrarcı davranmasının ardından güneylilerin onurlu bir hayat için, haklarını koruyan icraatları yerine getirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, yerine getirilen icraatlar arasında, dün geceden itibaren güneydeki askeri ve güvenlik kuvvetlerine, olağanüstü hal ve özerklik ilanı talimatı verildiği duyuruldu.

Hükümetin, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda ağır davrandığı ve bundan kaçtığı belirtilen açıklamada, atılan adımın gerekçeleri kaydedildi. 

Söz konusu özerklik ilanının, güneylilerin devrimleri ve toplumsal dokusunu hedef alan desise ve komploların artması, çeşitli cephe ve düzeylerde acı ve sıkıntıların çoğaltılması için bir çaba içinde olunmasının akabinde geldiğinin altı çizildi.

Güneydeki Yemen halkına seslenilen açıklamada, güneydeki özerk yönetimin icraatlarının uygulanmasına yardımcı olma ve siyasi yönetimin çevresinde toplanma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, güney vilayetlerdeki vali, yönetici ve halktan işlerine devam etmeleri istendi.

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