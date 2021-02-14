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14.02.2021 - 03:13 |

Güney Kıbrıs karıştı! 'Artık yeter, dayanamıyoruz'

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde yolsuzluklar ve Covid-19 nedeniyle alınan tedbirlerden bunalan Rumlar sokaklara indi, polisle çatıştı.

Güney Kıbrıs karıştı! 'Artık yeter, dayanamıyoruz'

Öğlen saatlerinde Güney Lefkoşada toplanan göstericiler Rum Lider Anastasides aleyhinde sloganlar attı.

"Artık yeter, dayanamıyoruz!" sloganları atan eylemciler, Anastasiadis hükümetini yalan söylemekle suçladı.

Rum Liderin adının karıştığı Altın Pasaport ve siyasilerin yolsuzluklarının belgelendiği Yorgacis Raporunun ardından bir de sıkı ekonomik tedbirler gelince Kıbrıslı Rumlar patlama noktasına geldi.

Stasinou Caddesi, çevresindeki sokaklar ve Kolokasi Parkı'nda toplanan eylemciler arasında kadın ve çocuklarında olduğu görüldü. 

Eylemcilere orantısız güç kullanan Rum Polisi TOMA'larla protestoculara tazyikli su sıktı.

Zaman zamanda göz yaşartıcı gaz bombası atan güvenlik güçleri eylemcileri coplarla dövdü, yerlerde sürükledi ve göz altına aldı.

Öte yandan Güney Kıbrıs'ta yürürlükte olan epidemiyolojik tedbirler nedeniyle toplu toplantıların yasak olması nedeniyle polisin Cuma gününden bu yana tüm vatandaşların dikkatini çeken bir açıklama yaptığı hatırlatıldı.

Güney Kıbrıs karıştı Artık yeter, dayanamıyoruz

ALTIN PASAPORT SKANDALI

2004 yılında AB üyesi olan Kıbrıs Rum Kesimi, yıllardan beri para karşılığı AB pasaportu satmakla suçlanıyor. Rum yönetimi 2014te bankacılık krizine girmiş, 10 milyar euroluk AB kurtarma planı ve pasaport satışlarıyla krizden çıkmıştı. Kıbrıslı Rumlar, 2014ten beri 5 binden fazla yabancıya AB vatandaşlığı dağıttı ve karşılığında yaklaşık 7 milyar euroluk doğrudan yatırım aldı. Rum Yönetimi yasalarına göre, 2 milyon euroluk devlet tahvili ya da gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık veriliyor. Ancak Rumların bu uygulaması nedeniyle Rusya, Çin ve Uzakdoğudan birçok sakıncalı ismin de AB vatandaşlığı alabildiği iddia ediliyor.

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