Güney Kıbrıs’ta pasaport skandalı!

Bakanlar Kurulu, dün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, Rum Kesimi’nin yabancı yatırımcılara para karşılığında vatandaşlık verilmesi kriterlerini içeren programı iptal etti. Kararın, Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris ve AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis’ın, sabıka kaydı olan Çinli bir iş adamının Kıbrıs pasaportunu güvence altına almasına yardım etmeye hazır olduklarına dair gizli çekilmiş görüntülerin “El Cezire” tarafından yayımlanmasının ardından alındığı belirtildi. Gizli çekilen videoyla şebekeye dahil olduğu ortaya çıkan Güney Kıbrıs’ın 2 numarası konumundaki Meclis Başkanı Şilluris, görevlerinden çekildi. Gelen tepkiler üzerine AKEL Milletvekili Ciovanis de istifa ettiğini duyurdu.

7 milyar Euro

El Cezire’nin haberinde, Rum Yönetimi’nin 2017-2019 yıllarında 1400’den fazla pasaport başvurusunu onayladığı yer almıştı. Çok sayıda resmi belge, 70’ten fazla ülkeden hükümlü dolandırıcıların, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilerin, GKRY’den “altın pasaport” diye anılan vatandaşlık belgesi aldığını ortaya koymuştu. Bu tarihler arasında altın pasaportlar için en fazla başvurunun Rusya, Çin ve Ukrayna’dan yapıldığı ifade edilmişti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi GKRY, son yıllarda farklı ülkelerden suçla bağlantılı binlerce kişiye, para karşılığında ve usulsüzce “altın pasaportlar”, yani “yatırım karşılığı vatandaşlık” sattı. Kıbrıs pasaportları, AB üyeliğinden ötürü Avrupa’ya girişi kısıtlanan şahıslar için önemli olurken, pasaportları taşıyanlar, 27 Avrupa ülkesinde serbestçe seyahat edebiliyor, iş ve bankacılık işlemleri yapabiliyor. Rum Kesimi’nin, program sayesinde 2013’ten bu yana yaklaşık 7 milyar euro gelir elde ettiği tahmin ediliyor.