Güney Sudan Hakkında Bilgiler; Güney Sudan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Güney Sudan'ın bayrağı, yapılan barış antlaşması sonucunda 2011 yılında kabul edildi. Üstte siyah, ortada kırmızı ve altta yeşil renklerden meydana gelen bayrağın, sol kısmında mavi rengi içerisinde sarı yıldızla kaplıdır. Ayrıca ara renk olarak beyaz bulunuyor. Beyaz barışı, siyah halkı, yeşil toprağı, mavi ise Nil Nehri'ni simgeliyor.



Güney Sudan Nerededir?



Güney Sudan Cumhuriyeti, Orta Afrika bölümünde, Yukarı Nil Nehri havzasında yer alır. Kuzey kısmında Sudan, Doğu kısmında Etiyopya, güney tarafında Kenya, batı tarafında ise Orta Afrika Cumhuriyeti yer alır. 2011 yılına kadar devam eden Sudan Cumhuriyetinin güney kısmında yer alır.



Güney Sudan Nüfusu Ne Kadar?



2020 yılında worldometers.info adresinin tahminlerine güre ülkenin nüfusu, 11.193.725 kişidir. Güney Sudan, dünya nüfus sıralamasında 84. sırada bulunuyor. Ülkenin nüfus artış hızı, dünya ortalamasının üzerinde seyreder.



Güney Sudan'ın Başkenti Neresi?



Güney Sudan'ın başkenti ve aynı zamanda en kalabalık şehri Cuba'dır. Malakal ve Wau şehirleri ülkenin diğer kalabalık şehirlerinden ikisidir.



Güney Sudan'ın Para Birimi Nedir?



Güney Sudan'da resmi para birimi olarak 'Güney Sudan Poundu' kullanılır. Para, Güney Sudan Merkez Bankası tarafından basılıp, dağıtılır. 1 Türk Lirası 18.76 Güney Sudan Poundu ile eşdeğerdir.



Güney Sudan'ın Resmi Dili Nedir?



Güney Sudan ülkesinde resmi olarak kabul edilen iki dil bulunur. Bunlar İngilizce ve Shavili dilleridir. Ülkenin yerel kesimlerinde Shavili dili konuşulurken, daha elit kısımlarda İngilizce konuşulur. Günsey Sudan'da ayrıca Arapça dili belli bölgelerde tercih edilen diller arasındadır.



Güney Sudan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Güney Sudan ile Türkiye arasında saat farklı bulunmamakta. Türkiye'de saatler 20:00 olduğunda, Güney Sudan'da da aynı şekilde saat 20:00 olur.



Güney Sudan İklimi



Sudan'a göre farklı iklim görülür. Sudan Cumhuriyeti olarak bilinen ülkede çöl iklimi hakimken, Güney Sudan Cumhuriyeti iklimi tropikal olarak isimlendirilir. Sıcaklık bazı dönemlerde yüksek olurken, bazı zamanlarda düşüş gösterebilir. Yağış oranları, Afrika ülkelerine göre yüksektir.



Güney Sudan'a Ne Zaman Gidilir?



Güney Sudan'da özellikle kuzeyden esen kum fırtınaları, Temmuz ile Ağustos ve Kasım-Ocak arasında etkili olur. Bu nedenle Güney Sudan'a bu dönemlerde gidilmesi tavsiye edilmez. Daha çok Ekim ve Nisan ayları arasında hava normal şartlarda olduğundan, bu dönemlerde gidilmesi tavsiye edilir.



Güney Sudan Ekonomisi



Güney Sudan, 2011 yılında çoğunluğu Arap ve Müslüman olan Sudan'dan ayrıldı. Yaşanan değişim her iki ülke için kötü ekonominin, daha kötü olmasına neden gösterilebiliyor. Güney Sudan'ın ekonomik kaynağı petrolken, petrolün değer kaybetmesi ve iç savaşlar, ülkenin ekonomik çöküşlerle karşılaşmasına neden oldu. Ekonomisinin %80 gibi büyük kısmını petrol oluştururken, kimi yerlerde tarımsal faaliyetler görülebiliyor.



Güney Sudan'da Sosyal Hayat



İç savaşlar ve kuraklık, Güney Sudan'da ekonomik krizlerin nedenleri arasında gösterilir. Ekonomik değerlendirmelere göre normal şartlarda Güney Sudan'ın kendi kendisine yetebildiği belirtilir. Ancak açlıkla burun buruna gelen ülkenin, nüfusunun büyük bölümü işsiz ve sefalet içerisinde yaşamakta. Bu açlığın ana nedeninin iç savaş olduğu belirtiliyor.



İnsanlar geçimlerini, yerel faaliyetlerle sağlarken, petrol gelirleri, çatışan nüfusların elit kesimler arasında ve diğer ülkeler içerisinde paylaştırılır. Dünyanın en yoksul halklarından birisine sahip olan Güney Sudan ülkesinde, ekonomik çöküşler her geçen zaman artış göstererek devam ediyor.