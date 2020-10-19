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19.10.2020 - 14:58 | | İHA

Günlük koronavirüs ölüm sayısında yeni rekor

İran'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 337 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı ile ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Günlük koronavirüs ölüm sayısında yeni rekor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 4 bin 251 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 337 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Bir günde 337 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede salgın başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi. İran'da son verilerle birlikte tespit edilen toplam vaka sayısı 534 bin 631'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 712'ye ulaştı.

Sözcü Lari Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

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