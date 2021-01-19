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19.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Günlükteki evlat acısı

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden ilk eşiyle kızını trafik kazasında, büyük oğlunu ise kanserden kaybetti. Oğlu öldüğünde günlüğüne “Güzel oğlum gitti” diye yazan Joe Biden acılardan hayat dersi çıkardığını anlattı.

Günlükteki evlat acısı

ABD’de başkanlık görevini yarın devralacak olan Joe Biden (78) üç yıl önce yayımlanan “Promise Me, Dad” (Bana Söz Ver Baba) adlı kitabında ailevi acılarını da yazmıştı. 1972’de Biden’ın ilk eşi Neilia ve o tarihte 18 aylık olan kızı Naomi trafik kazasında yaşamlarını yitirdi. Oğulları Beau ve Hunter ile yeni bir yaşam kurmaya çalışan Biden, bunu yapabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. ABD’nin yeni başkanı o günlerini şöyle anlattı: “Neilia ve Naomi’nin acısı dayanılmazdı. Neilia öldükten sonra yatak odamızdaki dolabın kapısını açamıyordum. Eşimin yastıkta bıraktığı kokuyu kokluyordum. Diş fırçasının bulunduğu banyo lavabosuna uzun uzun bakıyordum.”

Satırlarda teselli aradı

1977’de evlendiği ikinci eşi Jill’den Ashley adında bir kızı bulunan ve artık “mutlu bir aileye”sahip olan Joe Biden, 2015’te ise oğlu Beau’yu beyin kanserinden kaybetti. Biden büyük oğlu Beau’nun (46) öldüğü gün olan 30 Mayıs 2015’te günlüğüne acısını haykırarak, “Tanrım!... Oğlum... Benim güzel oğlum gitti” diye yazdı. Biden, evli, iki çocuk babası Beau’nun ölümü nedeniyle en yakın arkadaşı Barack Obama’nın kendisini teselli ettiğini, hatta maddi sıkıntısı nedeniyle borç verdiğini aktardı.

‘Yalnız değilsiniz’

Joe Biden yaşadığı ailevi trajedinin kendisine, başkalarının acılarını anlamayı sağladığını belirtti. Biden kitabında şunları yazdı: “2014’te Çin asıllı bir ailenin polis olan oğlu ölmüştü. Ben de İngilizce bilmeyen acılı Çinli vatandaşın evine taziyeye gitmiştim. İşte o vatandaş da benim oğlumun cenazesine katılıp bana sarıldı. Bu çok büyük bir teselliydi. Yaşadıklarımdan sonra herkese ‘Acını anlıyorum, yalnız değilsin’ demeye çalışıyorum.”

Günlükteki evlat acısı

Joe Biden, ilk eşi Neilia, çocukları Naomi, Hunter ve Beau ile... Bu mutluluk bir trafik kazasıyla yok oldu.

 

 

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