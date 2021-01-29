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29.01.2021 - 00:01 | | AA

Guterres direkt söyledi: Ellerindeki güç endişe verici

Gelen son dakika haberine göre; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya şirketlerinin elindeki gücün endişe verici olduğunu belirterek düzenleyici mekanizmalar oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Guterres direkt söyledi: Ellerindeki güç endişe verici

 

BM Genel Merkezi'nde düzenlediği 2021'in ilk basın toplantısında Twitter'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yasaklaması sorulan Guterres, "Az sayıda şirkete çok fazla güç verilmiş bir dünyada yaşayabileceğimizi zannetmiyorum. Bu şirketlerin halihazırda elindeki güçten özellikle endişe duyuyorum." dedi.

Sosyal medya şirketlerinin topladığı verilerin sadece reklam şirketlerine satılmakla kalmayıp, davranışların değiştirilmesi ve siyasi anlamda ülkelerin vatandaşlarını kontrol için de kullanılabileceğine dikkati çeken Guterres, düzenleyici mekanizmalar oluşturulması gerektiğini ifade etti.

ABD VE ÇİN'E İKLİM, TİCARET VE TEKNOLOJİ ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ VE MÜZAKERE ÇAĞRISI

ABD ve Çin arasındaki gerginliğe ilişkin de değerlendirmede bulunan Guterres, iki ülkeye iklim değişikliği konusunda iş birliği çağrısında bulundu.

Guterres, ticaret ve teknoloji alanında ABD ve Çin arasındaki rekabete ilişkin ise küresel ekonominin korunması ve küresel siber güvenlik için müzakere çağrısı yaptı.

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