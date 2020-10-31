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31.10.2020 - 02:23 | | AA

Guterres'ten İzmir depremiyle ilgili açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İzmir depreminin ardından yaşanan can mal kayıplarından üzüntü duyduğunu belirterek, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğu mesajını verdi.

Guterres'ten İzmir depremiyle ilgili açıklama

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen Türkiye ve Yunanistan'ı etkileyen depremden üzüntü duyduğunu belirtti.

Türk ve Yunan halklarına ve hükümetlerine depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Guterres, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğunu ifade etti

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