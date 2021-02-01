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01.02.2021 - 04:02 | | AA

Guyana'da 6 büyüklüğünde deprem oldu

Gelen son dakika haberine göre; Güney Amerika ülkesi Guyana'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Guyana'da 6 büyüklüğünde deprem oldu

 

Venezuela Sismolojik Araştırma Vakfı (FUNVISIS), 5 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün Guyana'nın Lethem kentinin 83 kilometre uzaklığında olduğunu açıkladı.

Deprem Brezilya ve Venezuela gibi komşu ülkelerde de hissedildi.

Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediğini bildirdi.

Ülke dünyada en çok deprem ve volkanik patlamaların meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kateden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattının üzerinde yer alıyor.

Washington beyaza büründüABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını etkisi altına alırken, 100 milyon kişinin yaşadığı bölgede kar kalınlığı yer yer 17 santimetreyi buldu.
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