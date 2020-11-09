Keira Knightley, “Stellar” dergisine yaptığı açıklamada, filmde dünya güzellik yarışması üzerinden kadınlara dayatılan estetik baskısının ve kadınların bu konuda birbirini yeterince savunmamasının eleştirildiğini söyledi. “Misbehaviour”da güzellik yarışmasına tepki gösteren feministlerle aynı fikirde olduğunu belirten Knightley, “Filmdeki feministlerin görüşlerini paylaşıyorum ama maalesef paramın çoğunu Chanel için modellik yaparak kazandım” dedi.

Ücret ayrımcılığı

Cinsiyete dayalı ücret farkını da eleştiren 35 yaşındaki oyuncu, kadınların erkeklerden daha fazla para kazandığı tek kariyer alanının modellik olduğunu söyledi. “Görünüşün öneminin” şu anki dünyayı oluşturduğunu belirten Knightley, “Film galaları için kırmızı halılara gidiyorum, buralarda görünüşünüze göre 10 üzerinden puan alıyorsunuz. Yukarıda ve aşağıda vücudunuzu çeken kameralar var. Modern çağda kadın olmanın zorluğu güzellik baskısı” diye konuştu.

