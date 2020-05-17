Haftalardır yollardalar! İşçilerin bitmeyen yol çilesi

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Hindistan Kovid-19 vaka sayısında 85 bin 940’a ulaşarak, salgının ilk çıktığı ülke olan Çin’i geride bıraktı. Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı’na göre, son 24 saatte ülkede 103 can kaybı yaşandı, 3970 yeni vaka tespit edildi. Toplam ölü sayısı 2862 olan ülkede başka bir trajedi daha yaşanıyor. Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla 1.4 milyon nüfuslu ülkede 25 Mart’tan bu yana sokağa çıkma yasağının da arasında bulunduğu kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasına rağmen vaka sayısındaki artış sürüyor.











‘Unutulduk’

Salgını önlemek amacıyla alınan tedbirler ülkedeki milyonlarca göçmen işçiyi, işsiz bıraktı. Sınırlı sayıda tren seferlerinin yapıldığı ülkeler yedi haftadır köylerine dönmek için ter döküyor. Hükümetin göçmen işçilerin evlerine dönebilmesi için tahsis edilen tren ve otobüs seferleri yetersiz kaldı. Bu nedenle işçilerin kimi yaya kimi de kamyon, otobüs ve bisikletlerle otoyolları aşmaya çalışıyor. Hükümetin salgının yayılmaması için tren ve otobüslerle göndermek üzere beklettiği binlerce işçi, Maharaştra ile Madya Pradeş eyaletlerinin sınırında önceki gün protesto gösterisi yaptı. Aç ve susuz beklediklerini söyleyen işçilerden Sailesh Tripathi, arkadaşlarının birkaç aylık bebeklerle seyahat ettiklerini belirterek “Kimse bizimle ilgilenmiyor, unutulduk” diyor.

Onlarca işçi öldü

Maharaştra Eyaleti’nde, 8 Mayıs’ta, sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerine yürüyerek dönmek zorunda kalan ve raylarda uyuyan göçmen işçilere yük trenin çarpması sonucu 16 kişi yaşamını yitirmişti. Uttar Pradeş ve Madhya Pradeş eyaletlerinde de geçen hafta meydana gelen kazalarda toplam 14 göçmen işçi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı. Başkent Yeni Delhi’den yola çıkan, işçileri taşıyan kamyon dün Uttar Pradeş Eyaleti’nin Auraiya bölgesi yakınlarındaki bir otoyolda park halindeki kamyona çarptı. Auraiya bölge yetkililerinden Abhishek Singh yaptığı açıklamada, kazada en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 kişinin yaralandığını bildirdi.



ABD’de evde Kovid-19 testi dönemi



Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in finanse ettiği “hastalık gözetim” programı kapsamında, ABD’nin Seattle kentinde uygulanan Seattle Koronavirüs Değerlendirme Ağı (SCAN) adlı çalışma sayesinde isteyen herkesin evine test kitleri gönderiliyor. Program doğrultusunda günde yaklaşık 300 kişi evinde test ediliyor. Söz konusu girişim, araştırmacıların Kovid-19’un topluluklar arasında nasıl yayıldığını daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. SCAN’in internet sitesinde 14 Mayıs’ta yayımlanan bildiride test için, ABD’de Gıda ve İlaç İdaresi tarafından verilen acil kullanım iznini (FDA) almak için onay beklendiği belirtildi. Bill Gates, geçen salı günü bloğunda yayımladığı yazıda, “Herhangi bir dövüşte düşmanınızı tanımak önemlidir. Ne yazık ki koronavirüse karşı yaptığımız savaşta hâlâ bilmediğimiz çok şey var. Daha fazla test, soruların cevaplarını bulmamıza yardımcı olacaktır” açıklaması yapmıştı.



MEZUNİYET KUTLAMASI



ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde yer alan Kaliforniya Eyalet Üniversitesi San Marcos öğrencilerinin mezuniyet töreni, koronavirüs salgını nedeniyle araçlı geçit töreniyle gerçekleştirildi. Koruyucu maske takan kepli ve cüppeli mezun öğrenciler, dışarıya çıkmadan otomobillerin pencerelerinden mezuniyetlerini kutladı.



Bir çocuk daha hayatını kaybetti



Fransa’da, Kovid-19 salgınıyla bağlantılı olduğu düşünülen Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren hastalığa yakalanan çocuk sayısı 135’i buldu. Fransa Sağlık Genel Müdürlüğü, başta İtalya ve İngiltere’de de çocuklarda görülen bu hastalıktan Fransa’da bir çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Lenf bezlerinin büyümesi, gözlerde iltihaplanma olması da nedeni bilinmelen hastalığın belirtiler arasında yer alırken, en büyük sorun kalp damarlarının iltihaplanması olarak görülüyor. Bu hastalıktan İngiltere’de bir çocuk, New York’ta da 3 çocuk hayatını kaybetmişti.



İran’da 72 gün sonra zil çaldı



İran’da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 5 Mart’ta ülke genelinde kapatılan ilk ve orta dereceli okullar 72 gün sonra, dün açıldı. Okullarda maske ve eldiven kullanımının zorunlu hale geldiği ülkede, okullar 16 Haziran’a kadar açık kalacak. İran’da 19 Şubat’ta virüsün ülkede görülmesinin ardından 23 Şubat’ta bazı bölgelerde eğitime ara verilmiş, 5 Mart’ta ise ülke genelinde tüm okullar kapatılmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ülke genelinde Kovid-19’a karşı getirilen kısıtlamaların Ramazan Bayramı’ndan sonra kaldırılacağını açıkladı. Dün virüs nedeniyle 35 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede son 70 gün içindeki en düşük günlük can kaybı görüldü. Ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 6.937 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi enfekte oldu.



OXFORD: AŞI PAHALI OLMAYACAK



Geçen ay insan üzerinde denenmeye başlayan İngiltere’deki Oxford Üniversitesi ve ilaç firması AstraZeneca’nın iş birliğiyle geliştirilen aşının “pahalı olmayacağı” açıklandı. Hindistan’da nisan sonunda seri üretimine başlanan aşıyı geliştiren ekipteki profesörlerden, Oxford Üniversitesi bünyesindeki Jenner Enstitüsü’nün müdürü Adrian Hill, “Bu tek dozluk aşı olacak ve pahalı olmayacak” dedi. Reuters’a konuşan Hill, aşının küresel ihtiyacı karşılamak amacıyla yedi farklı noktada üretileceğini ve maliyetin düşük tutulacağını belirterek, “Amacımız en kısa sürede, çok etkili ve düşük fiyatlı bir aşı elde etmek” ifadelerini kullandı.



1000 kişide denendi



Dünyada, Kovid-19’a karşı geliştirilen aşılar arasında “yol kateden ve umut vaat edenlerden biri” olarak nitelendirilen “ChAdOx1 nCoV-19” adlı aşının bini aşkın kişide denendiğini söyleyen Hill “Gönüllülerin yarısına geliştirdiğimiz aşı yapıldı. İkinci gruba ise yaygın kullanılan bir menenjit aşısı yapıldı.Aşının ne kadar işe yaradığı konusundaki ilk verileri temmuz ve ağustosta elde edeceğiz” dedi. Aşının Hindistan’daki Serum Enstitüsü dahil aralarında Çin ve Avrupa ülkelerindeki üretim merkezlerinin de olduğu en az yedi yerde imal edileceğini söyleyen Hill, eylül ayına, daha aşının işe yaradığı kanıtlanmadan 1 milyon dozun hazır olacağını da anımsattı.



‘Antikor geliştirdik’



ABD’de Kaliforniya merkezli “Sorrento Therapeutics” adlı biyoeczacılık şirketi, insan vücudunu Kovid-19’dan koruyan ve virüsü 4 gün içinde vücuttan atan bir antikor keşfettiklerini iddia etti. Fox News’de yer alan habere göre, şirket “STI-1499” adlı antikorun Kovid-19 virüsünü yüzde yüz engellediğini savunurken, söz konusu antikor tedavisinin aşı piyasaya çıkmadan aylar önce hazır olabileceğini belirtti. Şirketin CEO’su Dr. Henry Ji, son 10 yıldır topladıkları milyarlarca antikoru test ettiklerini ve yüzlercesinin Kovid-19 virüsüne karşı direnç gösterdiğini belirtti. “Covi-Shield” olarak adlandırılan kokteyl, üç farklı antikordan oluşacak, ABD Gıda ve İlaç İdaresi onayını alırsa Kovid-19 hastaları ve işe dönenlerde uygulanacak.



İtalya’da yeni aşama başlıyor





İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, “Salgına ilişkin veriler cesaret verici. Sonuçlar, doğru yolu izlediğimizi gösteriyor” dedi. Conte, Başbakanlık Sarayı Chigi’nin avlusunda aylar sonra ilk kez gazetecilerin de katılımıyla basın toplantısı düzenleyerek, pek çok sektörün yeniden faaliyete geçeceği döneme ilişkin detayları paylaştı.



Başbakan Conte, yarından itibaren ülkede pek çok şeyin yeniden faaliyete geçeceğini belirterek, “Kişisel bakım merkezleri, kuaförler, estetik merkezleri, restoranlar, bar, pizzacılar, dondurmacılar, pastaneler, barlar yeniden açılacak” dedi. Conte, ülke genelinde yüzme havuzları ve spor salonlarının 25 Mayıs’tan, tiyatro ve sinemaların ise 15 Haziran’dan itibaren açılacağını bildirdi. l ROMA AA