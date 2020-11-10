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10.11.2020 - 18:37 | | AA

Hafter'i eleştiren Libyalı kadın avukat, Bingazi’de sokak ortasında öldürüldü

Libyalı kadın avukat ve aktivist Henan el-Berasi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki Bingazi’de sokak ortasında uğradığı suikast sonucu öldürüldü.

Hafter'i eleştiren Libyalı kadın avukat, Bingazi’de sokak ortasında öldürüldü

 

Libya basınında çıkan haberlere göre, kadın hukukçu Berasi, Bingazi şehir merkezindeki 20'nci caddede arabasından çıktığı sırada, içinde silahlı kişilerin bulunduğu 3 araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. 

DARBECİ HAFTER'İ ELEŞTİRMESİNDEN 24 SAAT GEÇMEMİŞTİ 

Berasi, sosyal medyada yayımladığı ve çokça paylaşılan videolarında, ülkenin darbeci Hafter kontrolündeki doğu bölgesindeki sözde yetkilileri yolsuzluk ve yasa dışı zenginlikle suçluyor, onlara karşı cesur çıkışlarıyla tanınıyordu. 

Libyalı kadın hukukçu ve aktivist, 27 binden fazla takipçisi bulunan Facebook hesabından yakın zamanda paylaştığı bir videoda, Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in general rütbesi almasını eleştirmişti. 

Berasi, söz konusu videoda, "çok sayıda sıradan asker rütbe almak için uzun zamandır beklerken, Hafter'in oğlunun genç yaşında nasıl birden yüzbaşılıktan generalliğe yükseldiğini anlamadığını" ifade etmişti. 

Kadın hukukçunun ölüm haberi, videoyu yayınlamasının üzerinden henüz 24 saat geçmeden geldi. 

Berasi ayrıca, yakın zamanda Hafter'in sözde İçişleri Bakanı'nı da eleştirerek, bu kişiye bağlı silahlı kişilerin kızını öldürme girişiminde bulunduğunu duyurmuş ve Hafter'e bağlı bu güçleri "çeteler" olarak nitelendirmişti. 

AVUKAT BERASİ SUİKASTI, KAÇIRILAN MİLLETVEKİLİ SERGİVA'YI HATIRLATTI 

Berasi, Hafter milislerinin kontrolündeki Bingazi'de hedef alınan ilk sembol kadın isim değil. 

Libyalı kadın milletvekili Siham Sergiva (57) da Hafter milisleri tarafından geçen yıl Bingazi'deki evinden kaçırılmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı. 

17 Temmuz 2019'da evinden kaçırılan kadın parlamenter, Hafter'in Şubat 2019'da başkent Trablus'a başlattığı ve 14 ay süren saldırılarına ve ülkedeki insan hakları ihlallerine karşı tutumlarıyla öne çıkmıştı.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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