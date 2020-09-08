MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Haişen tayfunu vurdu! 2 ölü, 100'den fazla yaralı
ABONE OL
08.09.2020 - 08:27 | | AA

Haişen tayfunu vurdu! 2 ölü, 100'den fazla yaralı

Japonya’nın güneybatısı Kyuşu bölgesini vuran Haişen tayfununda 2 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

Haişen tayfunu vurdu! 2 ölü, 100'den fazla yaralı

Kyodo ajansına göre, Haişen tayfununun etkisi altına aldığı Kyuşu'nun Kagoşima ve Saga eyaletlerinde birer kişi hayatını kaybederken, bölge genelinde 100'den fazla kişi yaralandı.

Daha önce yaklaşık 8 milyon insanın tahliye edilmesi çağrısı yapılan Kyuşu'da tayfunun bölgeyi terk etmesini bekleyen halk, geceyi tahliye merkezlerinde ve otellerde geçirdi.

Mobil şebeke operatörlerden SoftBank, KDDI ve NTT Docomo, Kyuşu'nun yanı sıra Şikoku ve Çugoku bölgelerinde de iletişim hatlarının zarar gördüğünü açıkladı.

475 BİN EV GEÇİCİ ENERJİ KAYBINA UĞRADI

Birçok süpermarket ve alışveriş merkezinin geçici kepenk indirdiği bölgede yaklaşık 475 bin ev geçici enerji kaybına uğradı.

Tayfunun Kore yarımadasına doğru ilerlediğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ancak bu hafta oluşabilecek şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar, fırtına dalgalarına karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

Batı Japonya, Merkez Japonya ve Kyuşu Demiryolları ile All Nippon Airways ve Japonya Havayolları seferlerinin, olumsuz hava şartlarının bölgeyi terk etmesiyle normale döneceği açıklandı.

"Simgelerin köprüsü"nde geçici çalışma halatı montajı başladıÇanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici çalışma halatı montajına başlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

5 yıldızlı oteller düğünlere devam ediyor! Yasakları hiçe saydılar

5 yıldızlı oteller düğünlere devam ediyor! Yasakları hiçe saydılar

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları başladı mı? Kesin tarih verildi mi?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları başladı mı? Kesin tarih verildi mi?

Sıradaki Haber