MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Halkın yüzde 60’ı memnun değil
ABONE OL
21.12.2020 - 07:00 |

Halkın yüzde 60’ı memnun değil

Fransa’da yapılan bir anket, halkın yüzde 60’a yakınının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex’ten memnun olmadığını, ikilinin popülerliğinin düştüğünü ortaya koydu.

Halkın yüzde 60’ı memnun değil

Kamuoyu Araştırma Enstitüsü’nün (IFOP), Fransız basını için 9-17 Aralık tarihleri arasında yaptığı ankete göre Fransızların yüzde 60’ı Cumhurbaşkanı Macron’dan, yüzde 59’u da Başbakan Castex’ten memnun değil. Araştırma ayrıca Macron’un popülerliğinin, Aralık ayında 3 puan düşerek yüzde 38’e, Castex’inkinin de 2 puan düşerek yüzde 37’ye gerilediğini gösterdi.

Milliyet'te Gündem (21 Aralık 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sahtekar başkan yakalandı! Yok böyle vurgun!

Son dakika... Sahtekar başkan yakalandı! Yok böyle vurgun!

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

İzmir’de hareketli gece! 2 kadını bırakıp kaçtı...

İzmir’de hareketli gece! 2 kadını bırakıp kaçtı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet