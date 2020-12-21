Halkın yüzde 60’ı memnun değil

Kamuoyu Araştırma Enstitüsü’nün (IFOP), Fransız basını için 9-17 Aralık tarihleri arasında yaptığı ankete göre Fransızların yüzde 60’ı Cumhurbaşkanı Macron’dan, yüzde 59’u da Başbakan Castex’ten memnun değil. Araştırma ayrıca Macron’un popülerliğinin, Aralık ayında 3 puan düşerek yüzde 38’e, Castex’inkinin de 2 puan düşerek yüzde 37’ye gerilediğini gösterdi.