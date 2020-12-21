21.12.2020 - 07:00 |
Halkın yüzde 60’ı memnun değil
Fransa’da yapılan bir anket, halkın yüzde 60’a yakınının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex’ten memnun olmadığını, ikilinin popülerliğinin düştüğünü ortaya koydu.
Kamuoyu Araştırma Enstitüsü’nün (IFOP), Fransız basını için 9-17 Aralık tarihleri arasında yaptığı ankete göre Fransızların yüzde 60’ı Cumhurbaşkanı Macron’dan, yüzde 59’u da Başbakan Castex’ten memnun değil. Araştırma ayrıca Macron’un popülerliğinin, Aralık ayında 3 puan düşerek yüzde 38’e, Castex’inkinin de 2 puan düşerek yüzde 37’ye gerilediğini gösterdi.