MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hapishaneden toplu firar girişimi kanlı bitti
ABONE OL
28.06.2020 - 05:29 | | AA

Hapishaneden toplu firar girişimi kanlı bitti

Sudan’ın doğusundaki Port Sudan kentinde, hapishaneden kaçmak isteyen mahkumlara polisin ateş açması sonucunda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hapishaneden toplu firar girişimi kanlı bitti

Sudan polisi, mahkumların serbest bırakılmaları talebiyle başlattıkları eylemin isyana dönüştüğünü, cezaevi iç duvarını yıkıp, kapıları kırarak toplu firar girişiminde bulunulması üzerine müdahalede bulunulduğunu bildirdi.

Polis, müdahale sonucu 1 mahkumun hayatını kaybettiğini, 4 mahkumun yaralandığını kaydetti.

Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da dehşet! 1'i çocuk 2 ceset bulundu

Adana'da dehşet! 1'i çocuk 2 ceset bulundu

Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Ankara'da yangın! 3 gecekondu birden yandı

Ankara'da yangın! 3 gecekondu birden yandı

Sıradaki Haber