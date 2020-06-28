28.06.2020 - 05:29 | | AA
Hapishaneden toplu firar girişimi kanlı bitti
Sudan’ın doğusundaki Port Sudan kentinde, hapishaneden kaçmak isteyen mahkumlara polisin ateş açması sonucunda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sudan polisi, mahkumların serbest bırakılmaları talebiyle başlattıkları eylemin isyana dönüştüğünü, cezaevi iç duvarını yıkıp, kapıları kırarak toplu firar girişiminde bulunulması üzerine müdahalede bulunulduğunu bildirdi.
Polis, müdahale sonucu 1 mahkumun hayatını kaybettiğini, 4 mahkumun yaralandığını kaydetti.
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