Hastalıkla boğuşan Teksas'ta onlarca bebeğe koronavirüs bulaştı

ABD'nin Teksas eyaleti günlük ölüm sayılarında rekor kırmayı sürdürürken yetkililer yalnızca bir Teksas beldesinde onlarca bebeğin koronavirüs kaptığını açıkladı.

Sağlık yetkilileri acı duyuruyu yaparken, cuma günü 174 yeni koronavirüs ölümüyle eyalet yeni bir rekor bildirdi. Buna rağmen sayıların daha da yukarı tırmanması bekleniyor. Bu, eyaletin peş peşe yüzden fazla ölüm kaydettiği üçüncü gün oldu.

Corpus Christi Nueces Beldesi Halk Sağlığı Direktörü Annette Rodriguez şunları söyledi: "Şu anda Nueces Beldesi'nde hepsi bir yaşın altında ve Kovid-19 testleri pozitif sonuç vermiş 85 bebeğimiz var. Bu bebekler henüz ilk doğum günlerini bile görmediler. Bu hastalığın yayılışını durdurmak için lütfen bize yardımcı olun."

Şimdiye dek 3 bin 700'den fazla Teksaslı koronavirüs nedeniyle öldü. Bazı hastaneler artık virüsün bulaştığı hastalar için yoğun bakım yatağı bulmakta güçlük çektiklerini bildiriyor.

Associated Press'e konuşan Baylor Tıp Fakültesi'nden Dr. Alison Haddock, mevcut durumun 2017'de Houston'u sel sularıyla dolduran Harvey Kasırgası sonrasından daha kötü olduğunu ifade etti.

2007'den bu yana acil servislerde çalışan Dr. Haddock, şöyle dedi: "Şimdiye kadar hiç bu Kovid salgınına benzer bir şey görmedim. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ancak bir yoğun bakım servisi de değiliz."

Dr. Haddock hastaların doktor tarafından görülene kadar 'saatlerce ve saatlerce' beklediğini ve durumu daha hafif hastaların daha ağır hastalara yer açmak için koridordaki yataklarda yattığını ifade etti.

Teksas, virüsü kontrol altında tutmak için ülke çapında faaliyetlerin durdurulmasının ardından ekonomisini yeniden canlandıran ilk eyaletlerdendi. Vali Greg Abbott mayıs ayında bar ve restoranları da kapsayacak biçimde işyerlerine çalışma izni verdi.

İlk başta halka maske takma zorunluluğu getirilmesine direnen Abbott, 20'den fazla koronavirüs vakasının görüldüğü bölgelerde yaşayan Teksaslıların sık uğranan iş yerleri ve kamu binalarında maske takmasını gerektiren bir kuralı bu ayın başlarında eyalet genelinde getirdi.

Virüsün yayılışını zapt etmekte zorlanmak konusunda, Teksas yalnız değil. Bu hafta 18 ABD eyaleti "kırmızı bölge" (her hafta 100 bin kişi başına 100 yeni vaka bildiren alanlar) kategorisine alındı.

Beyaz Saray koronavirüs görev gücü tarafından hazırlanan ve Washington DC merkezli, kar amacı gütmeyen Kamu Entegrasyon Merkezi'nin (Centre for Public Integrity) ele geçirdiği bir belgeye göre, bu sınıflandırma bu alanlarda salgını durdurmak için daha katı kamu sağlığı önlemleri uygulanmasını gerektiriyor.

Alabama, Arizona, Arkansas, Kaliforniya, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nevada, Kuzey Karolina, Oklahoma, Güney Karolina, Tennessee, Teksas ve Utah kırmızı bölge eyaletleri olarak adlandırıldı.

Aynı belge pozitif çıkma oranları yüzde 10'un üzerinde olan 11 eyaleti listeleyerek onları da kırmızı bölge olarak sınıflandırıyor: Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi, Nevada, Güney Karolina, Teksas ve Washington.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, koronavirüs 3,5 milyonu aşkın Amerikalı'ya bulaştı. Ve 137 binden fazlası yaşamlarını kaybetti.

Kaynak: Independent Türkçe