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23.01.2021 - 23:21 | | AA

Hastanede alarm! Çalışanlara yasak geldi

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Vivantes Humbold Hastanesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü "B117" nedeniyle karantinaya alındı.

Hastanede alarm! Çalışanlara yasak geldi

Reinickendorf Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vivantes Humbold Hastanesinde 14 hasta ve 6 sağlık çalışanında Kovid-19'un bir türü olan B117 tespit edilmesinin ardından hasta kabulüne son verildi.

Açıklamada hastanenin karantinaya alındığı belirtilerek, ayakta hasta kabulü de yapılmayacağı kaydedildi.

Virüsün dahiliye ve kardiyoloji birimlerindeki hastalarda tespit edildiği bildirilen açıklamada, vaka sayısının artmasından endişe duyulduğu ifade edildi.

Hastaneye girişlerde tedbirlerin sıkılaştırıldığı belirtilen açıklamada, klinik personele ise sadece iş yeri ve ev arasında gidip gelme izin verildiği kaydedildi.

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