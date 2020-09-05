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05.09.2020 - 15:52 |

Hava bir günde 30 derece birden soğuyacak!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinin en kalabalık şehirlerinden Denver'da yeni haftada çok enteresan hava olaylarının gerçekleşmesi bekleniyor.

Hava bir günde 30 derece birden soğuyacak!

Meteorolojik tahminlere göre 7 Eylül Pazartesi günü 33 derece sıcaklıkta güneşli bir gün yaşayacak Denver halkı, 8 Eylül Salı sabahına 3 derecede kar yağışıyla uyanacak.

Polar vortex (kutup girdabı) ile başta Denver ve Springs olmak üzere Colorado eyaletindeki birçok şehirde sıcaklık saatler içerisinde 30 derece hatta bazı modellere göre 33-34 derece birden düşecek. Hava Forum'un aktardığına göre bu şehirlerde, Pazartesi günü sıcaktan bunalan halk; salı günü dondurucu soğuklar ve kar yağışı ile karşılaşacak. Beklenen bu enteresan hava olayının ardından şehirlerde hava durumu yine saatler içerisinde normal haline dönecek. Meteoroloji ve doğa meraklıları Pazartesi ve Salı gününü iple çekiyor.

Hava bir günde 30 derece birden soğuyacak

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